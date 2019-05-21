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Ordulu balıkçılar Romanya açıklarında saldırıya uğradı

Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Saim Tandoğan:- "3 balıkçımız yaralandı. Şu anda onların tedavileri Köstence'deki hastanede sürüyor. Geri kalan 5 kişinin durumu iyi"
 21 Mayıs 2019 12:31
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Ordulu balıkçılar Romanya açıklarında saldırıya uğradı

Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Saim Tandoğan, Ordulu balıkçıların uluslararası karasularda kalkan avı yaptığı sırada Romanya Sahil Güvenlik ekipleri ile sıkıntı yaşadığını belirterek, olayda 3 balıkçının yaralandığını söyledi.

Tandoğan, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, kalkan avı için Perşembe ilçesinden giden balıkçıların Romanya Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahalesi sonucu kayıklarının batırıldığını ifade etti.

Sevindirici tarafın yaşanan olayda can kaybının olmaması olduğunu kaydeden Tandoğan, "3 balıkçımız yaralandı. Şu anda onların tedavileri Köstence'deki hastanede sürüyor. Geriye kalan 5 kişinin durumu iyi. Olayda sadece mal kaybı ve yaralı var. İnşallah bir daha olmaz." dedi.

Olayın ardından Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ile AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu'nun devreye girdiğini ve konuyla ilgilendiğini aktaran Tandoğan, "Kendileri ile görüşmelerimizi yaptık. Onları getirmeye çalışıyoruz. Başkonsolosluğumuz da gerekli işlemleri yaptı." diye konuştu.

Yaralı balıkçılara geçmiş olsun dileklerini ileten Tandoğdu, "Ailelerinin de merakla beklediklerini biliyoruz. Biz kendilerine elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalıştık. Merak etmesinler, herkesin durumu iyi." ifadelerini kullandı.

Tandoğdu, kalkan avcılığının açık sularda yapıldığı bilgisini de vererek, Ordulu balıkçıların da bu av için o bölgede bulunduğunu sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı
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