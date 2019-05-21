'Bu fuar ramazanın tamamlayan bir parçası oldu'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdürü Kemal Kaptaner, "38. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı"na ilişkin, "Bu fuar, ramazanla örtüşen, adeta İstanbul'da eski tabirle ramazanın mütemmim cüzü, tamamlayan bir parçası haline geldi." dedi.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından "Ramazan Kitapla Buluşuyor" sloganıyla Sultanahmet Meydanı'nda düzenlenen fuara ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan Kaptaner, bu etkinliğin bir marka haline geldiğini belirtti.

Bu fuarın geçmişte Sultanahmet Camisi'nin bahçesinde yapıldığını hatırlatan Kaptaner, "Bir süredir restorasyon devam ettiği için bahçe şu anda kullanılamıyor. Geçtiğimiz yıllarda birçok kez Beyazıt Meydanı'nda yapılmıştı. Şimdi orada da çevre düzenlemesi var. Bu yıl tekrar Sultanahmet'e döndü. Gerçi geçen yıl da Ayasofya'nın önündeki meydandaydı. Yine aslında Sultanahmet'e dönmüştü. Fakat fiziksel altyapısı tam oturmamıştı. Bu sene çok hızlıca bir çözüm üretildi ve 'Asırlık Tatlar' fuarının yapıldığı alana kurulan altyapıyla kitapçılarımız, yayıncılarımız burada buluştu." dedi.

Kaptaner, Sultanahmet'te gerçekleşen kitap fuarının gelenekselleştiğinin altını çizerek, "Bu fuarın nostaljik bir anlamı da var. 38 yıldır aralıksız devam ediyor. İstanbul'da yaşayıp normal zamanlarda dini yayınlar konusunda alışveriş yapamayan birçok insan, hiç olmazsa ramazanda Sultanahmet'teki kitap fuarından alışveriş yapıyor. Geçmişte, öğrencilik yıllarımızdan hatırlıyorum, birçok yazarı, şairi, kitap fuarı esnasında burada, imza günlerinde tanıdık." ifadelerini kullandı.

Bu etkinliğin geçen yıllarda, "Dini Yayınlar Fuarı" adıyla düzenlendiğini anlatan Kaptaner, "Fakat son yıllarda bu isim 'Türkiye Kitap ve Kültür Günleri' şeklinde değişikliğe uğradı. Bu daha isabetli. Çünkü yayınevlerimizin kitap ve yayın yelpazesi çok geniş. Sadece dini yayınlar değil, edebiyat, tarih, sağlık, kültür, psikoloji gibi geniş bir yelpazede kitaplar var." değerlendirmesinde bulundu.

- "Sultanahmet yabancı dilde yayınlar için de bir fırsat"

Kemal Kaptaner, fuarda daha çok yabancı dilde yayının yer alması gerektiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Muhtemelen yayıncılarımızın portföyünde ya da envanterinde özellikle İslam'ı anlatan çeşitli dillerdeki kitap sayısı yeterli değil anladığım kadarıyla. Stantları gezdiğimde yabancı dillerde çok fazla seçenek göremedim. Oysa Sultanahmet tam da bunun yeri. Dünyanın 100'den fazla ülkesinden her yıl milyonlarca turist geliyor bu meydana. Aslında çeşitli dillerde, gerek Kur'an-ı Kerim mealleri olsun gerek dini yayınlar için güzel bir fırsat."

Ramazan ayında birçok insanın iftarını açmak üzere Sultanahmet'e geldiğini, fuarın gece yarısına kadar açık olduğunu belirten Kaptaner, "Dolayısıyla bu fuar, ramazanla örtüşen, adeta İstanbul'da eski tabirle ramazanın mütemmim cüzü, tamamlayan bir parçası haline geldi." dedi.

Sultanahmet'in konumunun ulaşım açısından rahatlık sağladığını aktaran Kaptaner, şunları kaydetti:

"Tramvayla veya yakındaki metro istasyonlarıyla hatta belki Beyazıt veya Sirkeci'den yürüyerek çok kolay ulaşılabilen bir nokta. Gelir düzeyi olarak da her kesimden insanın rahatlıkla değişik seçeneklerle iftar yapabileceği ve akabinde gezebileceği bir fuar. Arzu edenlerin teravih namazını kılıp sonra da geç vakitlere kadar ziyaret edebileceği bir fuar. Normal zamanlarda fuarlara gitme fırsatı bulamayan birçok insanımız bile hazır gelmişken fuarı gezebilir. Karmaşık bir yapısı da yok. Uzun bir koridor şeklinde kurulmuş. Dolayısıyla stantları gezmesi ve alışveriş yapması çok kolay. Güzel indirimler de var.

- "Yayın dünyasını yakından takip etmek mutluluk verici"

Kültür AŞ Genel Müdürü Kaptaner, üniversite öğrencisi olarak 1985'te İstanbul'a geldiğini söyleyerek, "Muhtemelen ilk katıldığım fuar, Sultanahmet Kitap Fuarı'ydı. Aslen Bursalıyım ama Bursa'da böyle büyük bir fuara katılmamıştım, 1985 öncesinde. Normal zamanlarda kitapçılardan alışveriş yaptığımız halde burası bir alışkanlık oldu. Birçok yeni yayın burada piyasaya çıkıyordu eskiden. Dolayısıyla hem yeni kitapları hem kitaplarını imzalayan yazarları görmek hem indirimli alışveriş yapmak dolayısıyla bir alışkanlık haline geldi. Bu 33-34 yılda belki bir- iki kez kaçırmışımdır. Ailece hep geliriz." diye konuştu.

Çalıştığı kurum itibarıyla yayıncılık sektörünün içinde olduğuna vurgu yapan Kaptaner, şunları kaydetti:

"Hem okuyan hem yazan hem yayınlayan. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ de şu ana kadar 430'dan fazla kitap yayınlayan bir yayınevi. Biz de yöneticisi olarak hazırlanan bütün kitapları inceliyoruz. Matbaada son baskıya girmeden önceki kontrolleri yapıyoruz. Bu da tabii mutluluk verici. Piyasaya çıkmadan bir kitabı okuma şansı mutluluk verici. Yayın camiasında olduğumuz için birçok yayınevi de çıkan kitaplarını bize gönderiyor. Dolayısıyla yayın dünyasını yakından takip etmek mutluluk verici bir şans gerçekten."

Sultanahmet'te 200, Büyük Çamlıca Camisi'nde ise 120 yayınevinin katıldığı fuar, 1 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.