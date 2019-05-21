21 Mayıs 2019 tarihinde FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar
|21 Mayıs 2019 14:01
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15 Temmuz 2016 gecesi yaşadığımız darbe girişiminde MİT, Gölbaşı Özel Kuvvetler Komutanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, TBMM, Emniyet ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bombalandı. İstanbul'da Boğaziçi köprüsü kapatıldı.
Halkın üzerine ateş açıldı. Sivil, asker ve polisler olmak üzere yüzlerce vatandaş şehit olmuş, binlerce vatandaş da Gazi olmuştu.
Kolluk güçleri, darbe gecesinden bu yana olaya bulaşan kamu görevlileri ile ilgili gözaltı ve tutuklama kararı veriyor.
Aşağıda 21 Mayıs 2019 tarihi itibariyle haklarında gözaltı, tutuklama, kontrol tedbirleri ve yargı kararları 'Erkenci Kuş' dizi setinde ByLock'çu çıktı S-400 yaptırımcısı senatörler FETÖ savunucusu çıktı FETÖ'nün firari imamı herşeyi itiraf etti Bakan'dan 'Dışişleri'nde FETÖ gözaltıları' hakkında açıklama Başkent'te 9 öğretmene FETÖ'den gözaltı Başkent'te mahrem yapı operasyonu: 140 gözaltı kararı İzmir'de Bylock operasyonu: 17 kişiye gözaltı kararı FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 31 kişiden 15'i tutuklandı Eski yüzbaşıya FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis cezası Eski emniyet müdürü FETÖ'den gözaltına alındı Hava Harp Okulu darbe davasında savcıdan mütalaa talep edildi FETÖ'nün bilişim yapılanmasına operasyon: 74 gözaltı Aralarında muvazzaflarında olduğu 11 askere gözaltı
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