Balıkesir'de 23 bylock kullanıcısına eş zamanlı operasyon
Balıkesir polisi 8 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu düzenledi. 23 bylock kullanıcısına eş zamanlı operasyon yapıldı
|21 Mayıs 2019 13:07
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Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütün gizli haberleşme programı bylock kullanıcısı oldukları tespit edilen 23 şüpheliye yönelik Balıkesir ili dahil 8 ilde İstanbul, İzmir, Konya, Kayseri, Karaman, Bursa ve Van'da bulunan 24 adreste İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Operasyonlarla ilgili gelişmelerden ayrıca bilgi verileceği öğrenildi.
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