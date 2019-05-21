'Darbe planına karargahta katıldım'

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nda yaşanan eylemlere ilişkin, aralarında yurtta sulh konseyi üyelerinin de yer aldığı davaya devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'ndeki mahkeme salonunda görülen duruşmada, 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimini planlayan ve yöneten eski tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş esasa ilişkin savunmasını yaptı.

Sönmezateş, daha önce yaptığı savunmalarda da olduğu gibi "darbede yer aldığı ancak FETÖ üyesi olmadığı" söylemini devam ettirdi. FETÖ üyesi olduğuna dair somut delil bulunmadığını savunan Sönmezateş, "Birini peygamberlikle ima etmek, ona peygamber gibi davranmak gerçekten sapıklıktır. Ne bir kimseden 1 dolar aldım ne de kimseden 1 milyon dolar aldım. Burada lafım hem FETÖ'cülere hem de siyasal İslamcılara." dedi.

Aleyhindeki beyanlara karşı konuşan Sönmezateş, Cumhurbaşkanına suikastte birlikte yer aldıkları "menfez paşası" eski astsubay Zekeriya Kuzu'nun kendisi hakkındaki, "Karanlık adamdır." sözlerine "Bu herifi gebertiyordum ben kaç defa, sensin lan karanlık adam." diye cevap verdi.

Sönmezateş, Akıncı Üssü davasının sanığı eski pilot binbaşı Mehmet Fatih Özkan'ın, 14 Temmuz'da toplantı yaptıklarını ve Moda Deniz Kulübünde düğüne katılan generallerin derdest edilmesi emrini kendisinden aldığı yönündeki beyanlarının ise doğruyu yansıtmadığını öne sürdü.

Darbeye katıldığını kabul ettiğini ancak böyle bir emir vermenin "racona ters" olduğunu beyan eden Sönmezateş, şu ifadeleri kullandı:

"Benim için darbe gece 03.00'te başlıyor. Ben Korgeneral Mehmet Şanver ile 2 yıla yakın çalıştım. Kendisine sorun, kızının düğünü gece 03.00'te de devam edecek miymiş ya da ben bir adamın kızının düğününü basar mıyım? Benim de kızlarım var, bu racona ters. Ayrıca ben Marmaris'e (Cumhurbaşkanını almaya) gittiğimi kabul ediyorum, 3 tane generali almaya gittiğimi mi kabul etmeyeceğim?"

- "Konsey orgenerallerden oluşuyor"

Sanık Sönmezateş, 2015'te hazırladığı raporda FETÖ'cü olduğunu düşündüğü kişilerin isimlerini ilgili makamlara ilettiğini, bu isimlerden ikisinin de aleyhinde ifade veren kurmay albaylar Emin Mert ve Selçuk Başyiğit olduğunu kaydetti. Mert ve Başyiğit'in iddia ettiği gibi örgüt üyesi olmadığını ileri süren Sönmezateş, her iki ismin de firari Adil Öksüz'ü örgüt toplantılarında gördüklerini söylediklerini hatırlatarak, söz konusu kişilerin konsey üyesi olabileceği iddiasında bulundu.

Kendisinin de içinde olduğu 38 kişinin konsey üyesi olmadığını savunan Sönmezateş, "Yurtta sulh konseyi normalde orgenerallerden oluşuyor." dedi.

Darbenin planlanmasına katıldığını ancak bunun firari Adil Öksüz liderliğinde Ankara Çayyolu'ndaki villada yapılan darbe toplantısı olmadığını bildiren Sönmezateş, "Ben planlamaya katıldığımı kabul ediyorum. Planlamaya karargahta katıldım. Kiminle katıldım, kime sunum yaptım? Hayaletlere mi yaptım?" diye konuştu.

Duruşmaya öğle arası verildi.