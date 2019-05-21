1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Son 2 yılda mala karşı suçlarda ciddi iyileşmeler var'

Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak: Bakanlığımızca düzenli yayınlanan verilere göre, son 2 yıl zarfında mal varlığına karşı işlenen tüm suçlardan terör suçlarına kadar çok ciddi iyileşmeler olduğu görülmektedir. Bu iyileşmeler de polis alımlarında isabetli seçimler yapıldığının, kaliteli ve verimli eğitim verildiğinin en somut göstergelerinden birisidir
 21 Mayıs 2019 13:24
Yazdır
'Son 2 yılda mala karşı suçlarda ciddi iyileşmeler var'

Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak, "Bakanlığımızca düzenli yayınlanan verilere göre, son 2 yıl zarfında mal varlığına karşı işlenen tüm suçlardan terör suçlarına kadar çok ciddi iyileşmeler olduğu görülmektedir. Bu iyileşmeler de polis alımlarında isabetli seçimler yapıldığının, kaliteli ve verimli eğitim verildiğinin en somut göstergelerinden birisidir." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla düzenlenen Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) 17. Dönem Yemin ve Mezuniyet Töreni'nde konuşan Çolak, 588'i Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksek Okulu olmak üzere Türkiye'nin farklı illerindeki 5 PMYO'dan 2 bin 154'ü erkek, 248'i kadın, toplam 2 bin 402 öğrencinin mezun olarak, polis memurluğuna adım atacağını kaydetti.

Polis Akademisi'nin son 5 yıl içerisinde kurumsal ve zihniyet olarak adeta yeniden vücut bulduğunu dile getiren Çolak, "Göreve geldiğimizde ilk işimiz akademiyi FETÖ unsurlarından temizlemek oldu. Ardından çağdaş polis eğitimini merkeze alarak, milli iradenin emrinde, devletine sadık, milletine hizmetkar polisler yetiştirme anlayışıyla eğitim sistemimizi baştan aşağıya yeniledik. Hızla emniyet teşkilatının ihtiyacı olan genç polis memurları ve amirleri yetiştirmeye başladık." diye konuştu.

Bu süre zarfında, 13 bin 781'i komiser yardımcısı, 92 bin 425'i polis memuru, 10 bin 18'i bekçi olmak üzere toplamda 116 bin 224 vatan evladının teşkilata alımını gerçekleştirdiklerini aktaran Çolak, bunların 97 bin 611'ini mezun edip, emniyet teşkilatı saflarına kattıklarını anlatarak, bu rakamların şu anda görevdeki amir sınıfından emniyet personelinin yaklaşık 3'te 2'sine, toplam emniyet personelinin de 3'te 1'ine tekabül ettiğini belirtti.

Çolak, böylesine köklü bir değişim geçiren emniyet teşkilatının yeni kadrolarıyla başarılı işler yaptığına ve iç güvenlikle ilgili tüm verilerde olumluya gidiş görüldüğüne işaret ederek, "Bakanlığımızca düzenli yayınlanan verilere göre, son 2 yıl zarfında mal varlığına karşı işlenen tüm suçlardan terör suçlarına kadar çok ciddi iyileşmeler olduğu görülmektedir. Bu iyileşmeler de polis alımlarında isabetli seçimler yapıldığının, kaliteli ve verimli eğitim verildiğinin en somut göstergelerinden birisidir." değerlendirmesini yaptı.

Akademinin başarılı eğitimlerinin diğer bir somut ve objektif göstergesinin polis meslek yüksekokulu mezunlarıyla ilgili olduğunu dile getiren Çolak, şöyle devam etti:

"2015-2016 yılında alıp 2 yıl süreyle zorlu bir eğitimin ardından polis meslek yüksek okullarımızdan ön lisans mezunu olan personelimizin girmiş oldukları 2018 yılı KPSS ön lisans sınavında tüm üniversiteler arasında polis akademisi birinci olmuştur. Yine aynı personelimizin lisans eğitimi için girmiş oldukları 2017-2018 ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı'nda da yine tüm üniversiteleri geride bırakarak, birinci oldu. Bu başarıların sebebi, polis meslek yüksekokullarına alımlarda en kaliteli adayları seçmiş olmamız ve bu adaylara 4 dönem üzerinden 2 yıl süreyle kaliteli bir ön lisans ve meslek eğitimi vermiş olmamızdır."

Bir yükseköğretim kurumu olarak bugün 81 akademisyenle enstitüler ve araştırma merkezleri çatısı altında yüksek lisans ve doktora programları yürütmekte, teşkilatın ve Bakanlığın güvenlikle ilgili ihtiyaç duyduğu konularda gündem oluşturan akademik çalışmalar ve araştırmalar yaptıklarını ifade eden Çolak, "Bu süreçte çağdaş polis eğitimi yöntem ve taktiklerini çok yakından takip ederek, tüm Avrupa ve birçok dünya ülkeleriyle kolluk eğitimi alanında iş birliğinde bulunarak, bugün polis eğitiminde lider ülkelerden biri haline geldik. Kısa bir süre zarfında bu yaptıklarımız eğitim alanında gerçek bir başarı hikayesidir." dedi.

Prof. Dr. Çolak, mezun olan polis memurlarına şu şekilde seslendi:

"Bugün eğitimini başarıyla tamamlayan siz çok kıymetli genç polisler, hepiniz adil ve zorlu bir sınavdan geçerek, eğitimlerinize başladınız. 2 yıl süren çok zorlu bir eğitimi başarıyla tamamladınız ve polis memuru olmaya hak kazandınız. Hukuk ve kanun dışı hiçbir işin içinde olmadan sizlere öğretilen hak, adalet ve vicdanınızdan asla ayrılmadan, sadakatle devletimize ve milletimize hizmet edeceğinizden hiç şüphemiz yoktur. Sizleri başarınızdan dolayı kutluyorum. Yolunuz, bahtınız açık olsun."

Konuşmaların ardından, İçişleri Bakanı Soylu ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, dereceye giren mezunlara diplomalarını ve ödüllerini takdim etti.

Ay yıldızlı bayrağa el vurup, şehadet yemini eden mezunlar, daha sonra keplerini fırlattı. Ayrıca, dönem birincisi polis memuru Mücahit Gül, yaş kütüğe plaket çaktı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un tebrik mesajının da okunduğu mezuniyet törenine, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Selami Hüner, öğrencilerin yakınları ve davetliler katıldı.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Üniversite mezunu çoban, hayvanlara bakarken KPSS'ye hazırlanıyor
21 Mayıs 2019 10:46		 Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı!
21 Mayıs 2019 06:30
İki ilimizde korkutan depremler meydana geldi
21 Mayıs 2019 02:35		 UBER sürücüleri darp edilen meslektaşları için eylem yaptı
21 Mayıs 2019 01:39
Bayram tatilinde Yunan adalarına Türk akını
20 Mayıs 2019 23:41		 Tatilcilerden bayramda Ayder Yaylası'na ilgi
20 Mayıs 2019 23:26
Işgın, köylülerin geçim kaynağı oldu
20 Mayıs 2019 22:44		 'Gripsin' denilen emekli, lösemi olduğunu öğrendi
20 Mayıs 2019 22:04
Gazeteci Taki Doğan, yaşamını yitirdi
20 Mayıs 2019 21:56		 Minik Nurcan son yolculuğuna uğurlandı
20 Mayıs 2019 21:20
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:24 - Lise sistemine 'uluslararası metodoloji' ile 'yerlilik ve millilik' damgası14:20 - Lise öğrencisi kendi otomobilini üretti14:13 - CNN Türk, İmamoğlu'nun sesini kesti mi?14:12 - HDP'li 9 belediye meclis üyesi görevden uzaklaştırıldı14:11 - Bursa'da FETÖ operasyonunda 20 gözaltı14:03 - İl içine başvuracak öğretmeninin bilmesi gereken hususlar14:01 - 21 Mayıs 2019 tarihinde FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar14:00 - Eski Yargıtay üyesi Bekler'e FETÖ'den hapis13:54 - Ayvalık'ta FETÖ operasyonunda 3 kişiye gözaltı13:50 - Bakan Selçuk'un ıslığına öğrencilerden klipli karşılık
13:48 - Eski Yargıtay üyesi Akarsu'ya FETÖ'den hapis cezası13:45 - Organize suç örgütü operasyonu: 5'i polis 21 gözaltı13:41 - Soylu'dan gençlere: Aklınızı şuna buna kiraya vermeyin13:36 - İstanbul'da yakalanan uyuşturucu miktarında büyük artış13:32 - İtirafçı astsubay: Keşke şehit olsaydım da bu yaftayı yemeseydim13:30 - Kanserle Mücadele Derneği kurup uyuşturucu satmışlar13:24 - 'Son 2 yılda mala karşı suçlarda ciddi iyileşmeler var'13:17 - 'Darbe planına karargahta katıldım'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı yeni ara tatil uygulamasını nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
KPSS istatistikleri yayımlandı
Binlerce memura devlette kariyer fırsatı
Askerlik engel değil fırsat oldu
Ekrem İmamoğlu'nu kızdıran tartışma
İl Müdür'ünün aracını durduran polise yargıdan iyi haber
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı!
Terörle Mücadele Kanunu'nda değişiklik gündemde
'Erkenci Kuş' dizi setinde ByLock'çu çıktı
Haluk Levent de, mülakatsız alım istedi
EGM, naklen atanma isteğini 2.kez reddetti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ergin ataman'ın fenerbahçe taraftarına küfretmesi 5
karadeniz şarkıları 2
puzzle 2
2018-2019 yılı şampiyonu Galatasaray 5
selamsız bandosu 3
İstanbul havaalanı 1
numarasını vermek istemeyip özelden aramak isteyen kadın 8
z raporu 1
Morongutan 9
sarma 1
SON İLANLAR
Fethiye Polisevi Geçici İşçi Alım İlanı
MSB 42. Bakım Fabrika Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Eskişehir Sarıcakaya Belediyesi 2 İşçi Alacak
Konya Çeltik Belediyesi 2 İşçi Alacak
Antalya Kaş Likya Turizm Geçici 76 İşçi Alacak
Çankırı Germece Grub 1 İşçi Alacak
Burdur Bimtaş 3 İşçi Alacak
Bursa Bimtaş Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Çeştur İmar 3 İşçi Alacak
Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam