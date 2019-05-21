'Son 2 yılda mala karşı suçlarda ciddi iyileşmeler var'

Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak, "Bakanlığımızca düzenli yayınlanan verilere göre, son 2 yıl zarfında mal varlığına karşı işlenen tüm suçlardan terör suçlarına kadar çok ciddi iyileşmeler olduğu görülmektedir. Bu iyileşmeler de polis alımlarında isabetli seçimler yapıldığının, kaliteli ve verimli eğitim verildiğinin en somut göstergelerinden birisidir." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla düzenlenen Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) 17. Dönem Yemin ve Mezuniyet Töreni'nde konuşan Çolak, 588'i Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksek Okulu olmak üzere Türkiye'nin farklı illerindeki 5 PMYO'dan 2 bin 154'ü erkek, 248'i kadın, toplam 2 bin 402 öğrencinin mezun olarak, polis memurluğuna adım atacağını kaydetti.

Polis Akademisi'nin son 5 yıl içerisinde kurumsal ve zihniyet olarak adeta yeniden vücut bulduğunu dile getiren Çolak, "Göreve geldiğimizde ilk işimiz akademiyi FETÖ unsurlarından temizlemek oldu. Ardından çağdaş polis eğitimini merkeze alarak, milli iradenin emrinde, devletine sadık, milletine hizmetkar polisler yetiştirme anlayışıyla eğitim sistemimizi baştan aşağıya yeniledik. Hızla emniyet teşkilatının ihtiyacı olan genç polis memurları ve amirleri yetiştirmeye başladık." diye konuştu.

Bu süre zarfında, 13 bin 781'i komiser yardımcısı, 92 bin 425'i polis memuru, 10 bin 18'i bekçi olmak üzere toplamda 116 bin 224 vatan evladının teşkilata alımını gerçekleştirdiklerini aktaran Çolak, bunların 97 bin 611'ini mezun edip, emniyet teşkilatı saflarına kattıklarını anlatarak, bu rakamların şu anda görevdeki amir sınıfından emniyet personelinin yaklaşık 3'te 2'sine, toplam emniyet personelinin de 3'te 1'ine tekabül ettiğini belirtti.

Çolak, böylesine köklü bir değişim geçiren emniyet teşkilatının yeni kadrolarıyla başarılı işler yaptığına ve iç güvenlikle ilgili tüm verilerde olumluya gidiş görüldüğüne işaret ederek, "Bakanlığımızca düzenli yayınlanan verilere göre, son 2 yıl zarfında mal varlığına karşı işlenen tüm suçlardan terör suçlarına kadar çok ciddi iyileşmeler olduğu görülmektedir. Bu iyileşmeler de polis alımlarında isabetli seçimler yapıldığının, kaliteli ve verimli eğitim verildiğinin en somut göstergelerinden birisidir." değerlendirmesini yaptı.

Akademinin başarılı eğitimlerinin diğer bir somut ve objektif göstergesinin polis meslek yüksekokulu mezunlarıyla ilgili olduğunu dile getiren Çolak, şöyle devam etti:

"2015-2016 yılında alıp 2 yıl süreyle zorlu bir eğitimin ardından polis meslek yüksek okullarımızdan ön lisans mezunu olan personelimizin girmiş oldukları 2018 yılı KPSS ön lisans sınavında tüm üniversiteler arasında polis akademisi birinci olmuştur. Yine aynı personelimizin lisans eğitimi için girmiş oldukları 2017-2018 ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı'nda da yine tüm üniversiteleri geride bırakarak, birinci oldu. Bu başarıların sebebi, polis meslek yüksekokullarına alımlarda en kaliteli adayları seçmiş olmamız ve bu adaylara 4 dönem üzerinden 2 yıl süreyle kaliteli bir ön lisans ve meslek eğitimi vermiş olmamızdır."

Bir yükseköğretim kurumu olarak bugün 81 akademisyenle enstitüler ve araştırma merkezleri çatısı altında yüksek lisans ve doktora programları yürütmekte, teşkilatın ve Bakanlığın güvenlikle ilgili ihtiyaç duyduğu konularda gündem oluşturan akademik çalışmalar ve araştırmalar yaptıklarını ifade eden Çolak, "Bu süreçte çağdaş polis eğitimi yöntem ve taktiklerini çok yakından takip ederek, tüm Avrupa ve birçok dünya ülkeleriyle kolluk eğitimi alanında iş birliğinde bulunarak, bugün polis eğitiminde lider ülkelerden biri haline geldik. Kısa bir süre zarfında bu yaptıklarımız eğitim alanında gerçek bir başarı hikayesidir." dedi.

Prof. Dr. Çolak, mezun olan polis memurlarına şu şekilde seslendi:

"Bugün eğitimini başarıyla tamamlayan siz çok kıymetli genç polisler, hepiniz adil ve zorlu bir sınavdan geçerek, eğitimlerinize başladınız. 2 yıl süren çok zorlu bir eğitimi başarıyla tamamladınız ve polis memuru olmaya hak kazandınız. Hukuk ve kanun dışı hiçbir işin içinde olmadan sizlere öğretilen hak, adalet ve vicdanınızdan asla ayrılmadan, sadakatle devletimize ve milletimize hizmet edeceğinizden hiç şüphemiz yoktur. Sizleri başarınızdan dolayı kutluyorum. Yolunuz, bahtınız açık olsun."

Konuşmaların ardından, İçişleri Bakanı Soylu ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, dereceye giren mezunlara diplomalarını ve ödüllerini takdim etti.

Ay yıldızlı bayrağa el vurup, şehadet yemini eden mezunlar, daha sonra keplerini fırlattı. Ayrıca, dönem birincisi polis memuru Mücahit Gül, yaş kütüğe plaket çaktı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un tebrik mesajının da okunduğu mezuniyet törenine, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Selami Hüner, öğrencilerin yakınları ve davetliler katıldı.