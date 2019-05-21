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Kanserle Mücadele Derneği kurup uyuşturucu satmışlar

Denizli'de polis uzun süredir takibe aldığı Kanserle Mücadele Derneği'ne düzenlediği baskında 69 gram eroin ele geçirdi. Zehir tacirlerinin uyuşturucuyu satmak için buldukları dernek yöntemi ise polisi ve duyanları şaşkına çevirdi. Baskında dernek binasında masanın üstünde uyuşturucu ile alkol şişesi de bulundu
 21 Mayıs 2019 13:30
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Kanserle Mücadele Derneği kurup uyuşturucu satmışlar


Operasyon Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Aldığı bir ihbarı değerlendiren narkotik polisi Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi'nde Kanserle Mücadeleyi Destekleme Derneği adı altında faaliyet gösteren bir yeri takibe aldı. Polis ekipleri elde ettiği verilerin ardından harekete geçen ekipler söz konusu derneğe operasyon düzenledi.

Operasyonda dernek içinde arama yapan ekipler bir kısmı oyuncak peluş ayı içerisine gizlenmiş halde toplamda 82 ayrı paket halinde satışa hazır 69 gram eroin ele geçirdi. Ardından derneğin Denizli sorumlusu olduğu öğrenilen ve suçüstü yapılan M.D. ve beraberindeki S.İ. isimli şahıs gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zehir tacirlerinin ellerindeki uyuşturucuyu satmak için buldukları dernek yöntemi akıllara durgunluk verdi.

Uyuşturucu baskını yapılan Kanserle Mücadeleyi Destekleme Derneği'nin hemen yanı başında bulunan bir iş yerinin sahibi ise yaşanan olay karşısında şok olduklarını ifade etti. Dernek görünümlü yerde birkaç defa da kavga ve tartışmanın yaşandığını söyleyen iş yeri sahibi, içeride ayrıca sürekli sigara içildiğini de dile getirdi.

Öte yandan, baskın yapılan dernek binasındaki masanın üstünde yer alan dolu alkol şişesi ise dikkatlerden kaçmadı.
İhlas Haber Ajansı
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