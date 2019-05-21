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Soylu'dan gençlere: Aklınızı şuna buna kiraya vermeyin

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksekokulu 17. Dönem Yemin ve Mezuniyet Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Günlük hırslara, heveslere, paraya, pula, güce tamah edip kendinizi yakmayın. Aklınızı şuna buna kiraya vermeyin ve vicdanınızı, merhametinizi elden bırakmayın" dedi
 21 Mayıs 2019 13:41
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Soylu'dan gençlere: Aklınızı şuna buna kiraya vermeyin

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksekokulu 17. Dönem Yemin ve Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Törene Soylu'nun yanı sıra İstanbul Valisi Vasip Şahin, PMYO Okul Müdürü Haydar Karsavuranoğlu, polis memuru adayları ve aileleri katıldı. Törende bir konuşma yapan meselenin sadece polis olmak, kadroya girmek, terfi edebilmek, bir maaş almak, mesai doldurmak olmadığını dile getiren Soylu, "Mesele emaneti hakkıyla taşıyabilmek, size emanet edilen canı, malı, namusu hakkıyla koruyabilmektir. Bu tarif ettiğim mesele, bu yüzyılda ve bu coğrafyada başka ülkelerde olduğundan çok daha zordur" dedi.

"Bu hain PKK ile ilgili irtibatlı ne varsa tek tek temizliyoruz"

Bakan Soylu, "Dünyadaki, özellikle gelişmiş Batı ülkelerindeki herhangi bir polis teşkilatı asayiş olaylarıyla, trafikle meşgulken, Türk Polis Teşkilatına uyuşturucudan küresel terör örgütlerine, siber suçlardan düzensiz göçle mücadeleye kadar pek çok sorumluluk taşıdık. Küresel terör örgütlerinin, Türkiye'nin bir anlık gafletini kolluyor. Ülke içinde PKK, DEAŞ, FETÖ ve aşırı sol terör örgütleriyle mücadele ediyoruz. Sadece PKK'ya karşı 2017 yılında 60 bin 733, 2018'de 104 bin 534 operasyon yaptık. Bu yıl ise halihazırda 45 bin 414 operasyon gerçekleştirdik. Havadan, karadan bütün gücümüzle bu terör belasını bitirmek için çalışıyoruz. 2017'de 15 bin 786 saatlik İHA ve İnsanlı Keşif Uçakları'yla (İKU) uçuşlar gerçekleştirmiştik, 2018'de bunu 21 bin 911 saate çıkarttık. Dün Ankara'da bütün güvenlik kurumlarımızla koordinasyon toplantısı yaptık. Geçen yılların en büyük rekorunu özellikle İHA ve İKU noktasında geçen hafta gerçekleştirdik. Eskiden yılda 5 bin civarında katılım olan PKK'ya 2018'in tamamında 136 kişi katıldı. Bu yıl da şu anda toplam 37 kişi. Bizim teslim ve ikna yoluyla dağdan indirdiğimiz kişi sayısı geçen sene 165'ti, bu yıl sadece aileleri vasıtasıyla ailelerinin ikna ettiği terörist, adalete teslim ettiğimiz terörist 92 kişi. 2017'de toplam bin 953 terörist, operasyonlarda etkisiz hale getirilmişti, 2018'de bin 380, bu yıl da kıştan yeni çıkmamıza rağmen 305 terörist etkisiz hale getirildi. Yani bu örgütü hem havadan hem karadan hem ikna ile hem operasyonlarla; üst düzey alt düzey, sığınak, barınak, mağara, dikili taş, çöp, mühimmat, bir tane tabanca mermisi, dikili bir tane kenevir otu dahi olsa bu hain PKK ile ilgili irtibatlı ne varsa tek tek temizliyoruz. Bunların kökünü kurutmaya kararlıyız ve hep birlikte çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Eskiden gramla yakalıyorduk, şimdi tonlarla yakalıyoruz"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucuya bağlı ölümlerin yarı yarıya aşağıya çekildiğini kaydederek, "2017'de 166 bin 986 kişiyi gözaltına almıştık, 2018'de 204 bin 780 gözaltı yaptık. Bu yıl 69 bin 324 kişi uyuşturucu suçlarından gözaltına alındı, 9 bin 421 kişi tutuklandı. Eskiden uyuşturucuları gramla yakalıyorduk, şimdi tonlarla yakalıyoruz. Trafikte ocak-mayıs arasında ölümlü kaza sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35, ölü sayısında yüzde 41 azalış meydana geldi. 'Evden hırsızlık' 2017 günlük ortalama Türkiye genelinde 281 olayken, 2018'de bu 199'a çekildi. Bu yıl ilk 4 aylık verilerde günlük 184 rakamına ulaşıldı" şeklinde konuştu.

"Aklınızı şuna buna kiraya vermeyin"

Soylu, "Mezun olan gençlerin, okulun yönetici ve eğitimcilerinin emeğinin, alın terinin eseridir. İyi gençler mezun ederseniz, o 174 yıllık yıldız, ışıl ışıl parlar, ama maazallah herhangi bir eksiklik gösterirseniz, bu yıldızın parıltısı azalır. Ne yaparsanız yapın, bize mutlaka iyi polisler verin. Gözünü budaktan sakınmayan, ahlaklı, eğitimli, donanımlı, şehit Altuğ Verdi gibi göğsümüzü kabartan, gıpta edeceğimiz gençler yetiştirin. Bir yeminle, bir törenle başlayan meslekler, özellikli mesleklerdir. O yeminin bir anlamı vardır. Anlamı şudur; teslim alınan emanet öyle büyüktür ki onu ancak vicdanlara teslim edebiliriz. Onun tek garantisi insanın vereceği sözdür, yemindir ve vicdanıdır. Onun için bazı meslekler, bazı işler yeminle başlar. Benim size naçizane nasihatım şudur; bu meslekte rehberiniz hukuk ve vicdanınız olsun. Sizler kanun adamısınız, kanunun yanlış dediği hiçbir işin içinde olmayın. Günlük hırslara, heveslere, paraya, pula, güce tamah edip kendinizi yakmayın. Aklınızı şuna buna kiraya vermeyin ve vicdanınızı, merhametinizi elden bırakmayın. Onun için kalbinizin ve kanunun size 'Yapma' dediği hiçbir işin içinde olmayın. Bu meslek, insanların sizden imdat istediği meslektir. Onlar imdat dediğinde siz yanlarında yoksanız, o üniformayı boşa taşıyorsunuz demektir. Bizim inancımızda 'Kalp ile tasdik, dil ile ikrar' diye bir şey vardır. Yani kalbiniz inanacak, onaylayacak, diliniz de söyleyecek" dedi.

İhlas Haber Ajansı
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