Üst öğrenim zam ve tazminatına dair olumsuz karar

Maliye Bakanlığı BÜMKO 2014 yılında verdiği görüş yazısında; "mesleki üst öğrenim" ifadesiniden, bitirilen üst öğrenimin sadece sağlık veya teknik hizmetleri sınıfına atanmayı sağlamasının yeterli olduğunu belirtmiştir.

Ancak Konya'da yaşanan bir olayda, idare, mesleki bir üst öğrenimi bitirmediği için mühendislik mezunu programcıya mühendisin tazminat oranını vermemiştir.

Açılan davada da, hem idare hem de istinaf mahkemesi davacı aleyhine karar vermiştir.

İŞTE MAHKEME KARARLARI