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Üst öğrenim zam ve tazminatına dair olumsuz karar

Konya İdare ve istinaf mahkemesi, mesleki üst öğrenim olmadığı için mühendislik mezunu programcıya mühendisin tazminat oranının verilemeyeceğine karar verdi.
 30 Mayıs 2019 00:03
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Üst öğrenim zam ve tazminatına dair olumsuz karar

Maliye Bakanlığı BÜMKO 2014 yılında verdiği görüş yazısında; "mesleki üst öğrenim" ifadesiniden, bitirilen üst öğrenimin sadece sağlık veya teknik hizmetleri sınıfına atanmayı sağlamasının yeterli olduğunu belirtmiştir.

Ancak Konya'da yaşanan bir olayda, idare, mesleki bir üst öğrenimi bitirmediği için mühendislik mezunu programcıya mühendisin tazminat oranını vermemiştir.

Açılan davada da, hem idare hem de istinaf mahkemesi davacı aleyhine karar vermiştir.

İŞTE MAHKEME KARARLARI
Memurlar.Net - Özel

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