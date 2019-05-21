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Organize suç örgütü operasyonu: 5'i polis 21 gözaltı
Tekirdağ'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı
|21 Mayıs 2019 13:45
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Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri organize suç örgütünce dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve yurt dışından getirilen 79 aracın kayıtsız yurda sokulduğunu belirledi.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca olaylara karıştıkları gerekçesiyle 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerin adreslerine yapılan eş zamanlı operasyonda 5'i polis 21 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü. Diğer 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
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