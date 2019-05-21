1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Selçuk'un ıslığına öğrencilerden klipli karşılık

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ıslık çalarak kendisine sevgi gösterisinde bulunan öğrencilere aynı şekilde karşılık vermesi üzerine harekete geçen Şanlıurfalı öğrenciler, cep telefonlarıyla klip çekti
 21 Mayıs 2019 13:50
Yazdır
Bakan Selçuk'un ıslığına öğrencilerden klipli karşılık

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ıslık çalarak kendisine sevgi gösterisinde bulunan öğrencilere aynı şekilde karşılık vermesi üzerine harekete geçen Şanlıurfa'daki öğrenciler, kendi imkanlarıyla "Islık Güzeldir" adlı klip hazırladı.

Bakan Selçuk'un bir süre önce Balıkesir'de bir okulun açılış töreninde kürsüye gelirken kendisine ıslık çalarak sevgi gösterisinde bulunan öğrencilere aynı şekilde karşılık vermesi, Şanlıurfalı öğrencilere ilham kaynağı oldu.

Merkez Karaköprü ilçesindeki Şehit Abdulselam Halat Ortaokulu öğrenci ve öğretmenleri, kendi cep telefonlarıyla 9 dakika 40 saniyelik "Islık Güzeldir" adlı klip çekti.

Klipte, öğretmen ve öğrencilerin daha önce monoton olan okul hayatının Bakan Selçuk'un ıslıklı yaklaşımıyla değişip, yerini neşeli bir ortama bırakmasına yer veriliyor.

Bakan Selçuk ise resmi Twitter hesabından, sosyal medyada kısa sürede ilgi odağı olan klibe ilişkin, "Günü güzelleştirene, yürekleri buluşturana, çocuk gözlerini ışıtana teşekkür edilmez mi? Çocuklarımıza, öğretmenlerimize ve yöneticilerimize selamlar." paylaşımında bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan ise öğretmen ve öğrenciler adına Bakan Selçuk'a desteğinden dolayı teşekkür etti.

- "Klibimiz güzel yankı buldu"

Öğrencilerden Taner Buğdaycı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, klibi çekmek için çok emek harcadıklarını söyledi.

İmkanları dahilinde ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını anlatan Buğdaycı, "Bakanımızın ıslığı arkadaşlarımız ve benim için çok şey ifade etti. Çünkü o anda Bakanımızdan öyle bir karşılık vermesini beklemiyorduk, çok mutlu olduk. Bizim bu klipteki beklentimiz de sadece teşekkürdü ancak bu da adeta bir ıslığa dönüştü, bunun için de çok sevinçliyiz." dedi.

Nisa Altuntaş da klibi hazırlamak için okulda derslerden sonra çok uğraştıklarını belirterek, "Klip gerçekten güzel yankı buldu. Amacımız Bakanımızın bir ıslığıyla her şeyin değiştiğini göstermeye çalışmaktı, başardığımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

- "Çok emek harcadık"

Okulun Müdür Yardımcısı Ayşe Mine Ünalan da Bakan Selçuk'un çaldığı ıslıkla öğrenciler üzerinde müthiş bir etki bıraktığını dile getirdi.

Öğrencilerin, sevgi gösterilerine aynı şekilde yanıt bulmasının ülke genelinde büyük sinerji oluşmasını sağladığını anlatan Ünalan, "Bakanımızı referans kabul edip, onun ıslığından yola çıkarak klip çektik. Çok büyük emek harcadık, günlerce küçük imkanlar dahilinde bir şeyler ortaya çıkarmaya çalıştık. Çok eğlendik. Okulumuzdaki eğitim farkını ortaya koymaya çalıştık. Hedefimize ulaştığımızı düşünüyoruz." diye konuştu.

- "Yorumlar sevindirdi"

Okulun sosyal bilgiler öğretmeni Mehmet Güngör de kliple, bir ıslığın birçok şeyi değiştirebilecek güce sahip olduğunu anlatmaya çalıştıklarını vurgulayarak, "Bakanımız sürekli okullarda iklimin değişmesinden bahsediyor, okullarda neşeli ortamların oluşturulmasına çalışıyor. Biz de bunu ifade etmeye çalıştık." dedi.

Rehberlik öğretmeni Resul Arslan ise klibi, Bakan Selçuk'un ıslığının öncesi ve sonrasında yaşananları yansıtma amacıyla hazırladıklarını belirtti.

Kendilerinin de tahmin edemediği kadar güzel bir eserin ortaya çıktığını dile getiren Arslan, şunları kaydetti:

"Amatör telefonlarla çektik, uzun uğraşlarla birleştirdik. Bakanımıza da bu klibi Twitter aracılığıyla ulaştırmaya çalıştık, sonunda da başardık. Klibe ilişkin başta Bakanımız olmak üzere, ülkenin dört bir yanından veli ve öğretmenlerin güzel yorumu bize büyük sevinç yaşattı. En büyük karımız bu tür yaklaşımlar oldu."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Milli Eğitim Müdürü, öğretmenlerin davetini kırmadı
20 Mayıs 2019 19:30		 Minik arkeologlar kazıda
20 Mayıs 2019 16:16
Burdur'da okul bahçesi duvarı tuval oldu
20 Mayıs 2019 15:04		 Bu okulu bitiren öğrencilerin işi hazır
20 Mayıs 2019 12:45
Müdür beyin 'hayat okulu' velilerin hayatına dokundu
20 Mayıs 2019 12:18		 Öğrencilerden 'Atatürk'ün imzası kareografisi'
19 Mayıs 2019 18:16
Öğrenciler iyilik için seferber oldu
19 Mayıs 2019 16:05		 Bu okul verdiği eğitimle özel okulları aratmıyor
19 Mayıs 2019 15:43
Türkiye'nin 'aranan elemanları' bu okulda yetişiyor
19 Mayıs 2019 11:40		 Görevlisi olmayan manavda dürüstlüğü öğreniyorlar
19 Mayıs 2019 11:38
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:24 - Lise sistemine 'uluslararası metodoloji' ile 'yerlilik ve millilik' damgası14:20 - Lise öğrencisi kendi otomobilini üretti14:13 - CNN Türk, İmamoğlu'nun sesini kesti mi?14:12 - HDP'li 9 belediye meclis üyesi görevden uzaklaştırıldı14:11 - Bursa'da FETÖ operasyonunda 20 gözaltı14:03 - İl içine başvuracak öğretmeninin bilmesi gereken hususlar14:01 - 21 Mayıs 2019 tarihinde FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar14:00 - Eski Yargıtay üyesi Bekler'e FETÖ'den hapis13:54 - Ayvalık'ta FETÖ operasyonunda 3 kişiye gözaltı13:50 - Bakan Selçuk'un ıslığına öğrencilerden klipli karşılık
13:48 - Eski Yargıtay üyesi Akarsu'ya FETÖ'den hapis cezası13:45 - Organize suç örgütü operasyonu: 5'i polis 21 gözaltı13:41 - Soylu'dan gençlere: Aklınızı şuna buna kiraya vermeyin13:36 - İstanbul'da yakalanan uyuşturucu miktarında büyük artış13:32 - İtirafçı astsubay: Keşke şehit olsaydım da bu yaftayı yemeseydim13:30 - Kanserle Mücadele Derneği kurup uyuşturucu satmışlar13:24 - 'Son 2 yılda mala karşı suçlarda ciddi iyileşmeler var'13:17 - 'Darbe planına karargahta katıldım'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı yeni ara tatil uygulamasını nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
KPSS istatistikleri yayımlandı
Binlerce memura devlette kariyer fırsatı
Askerlik engel değil fırsat oldu
Ekrem İmamoğlu'nu kızdıran tartışma
İl Müdür'ünün aracını durduran polise yargıdan iyi haber
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı!
Terörle Mücadele Kanunu'nda değişiklik gündemde
'Erkenci Kuş' dizi setinde ByLock'çu çıktı
Haluk Levent de, mülakatsız alım istedi
EGM, naklen atanma isteğini 2.kez reddetti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Tanısan seversin 1
zeki insanlar espri yapar fakat espriyi anlayanlar daha zekalı 2
akp seçmenine pusulalar tam olarak verilmedi 6
hemolyse 2
jeep 2
Din kültürü dersinin zorunlu,matematiğin secmeli olmasi 4
IV.murad 2
kaybettikten sonra kıymet bilmek 1
sarma 1
ankaragücü 4
SON İLANLAR
Fethiye Polisevi Geçici İşçi Alım İlanı
MSB 42. Bakım Fabrika Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Eskişehir Sarıcakaya Belediyesi 2 İşçi Alacak
Konya Çeltik Belediyesi 2 İşçi Alacak
Antalya Kaş Likya Turizm Geçici 76 İşçi Alacak
Çankırı Germece Grub 1 İşçi Alacak
Burdur Bimtaş 3 İşçi Alacak
Bursa Bimtaş Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Çeştur İmar 3 İşçi Alacak
Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam