İl içine başvuracak öğretmeninin bilmesi gereken hususlar
|21 Mayıs 2019 14:03
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Öğretmenlerin İl İçi Yer Değiştirmelerinde MEB'e Uyarı, Öğretmene Tavsiye
Yer değiştirme duyurusu yayımlandı. Tıklayınız.
Takvim işlemeye başlıyor.
İl içi yer değiştirme başvuruları 21-24 Mayıs 2019 tarihleri arasında alınacak; atamalar ve kararname işlemleri valiliklerce en geç 29 Mayıs 2019 tarihine kadar sonuçlandırılacak ve ataması yapılanların ilişik kesme işlemleri 14 Haziran 2019 tarihinden itibaren başlatılacaktır.
Genel Bilgilendirme
Kural olarak çalıştığı kurumda 30 Eylül 2019 itibariyle en az üç yılını dolduranlar il içinde yer değiştirebilecekler.
Ayrıca kurumuna norm fazlası ya da resen (soruşturma vs...) atananlar eski ve yeni kurumlarındaki süreleri birlikte değerlendirilecek ve 30 Eylül 2019 itibariyle en az üç yılını dolduranlar il içinde yer değiştirebilecekler.
Ayrıca hali hazırda norm fazlası olanlar tercihte bulunabilecekler.
Zorunlu hizmete tabi olanlar yukarıdaki şartlardan birine sahip iseler zorunlu hizmet kapsamındaki okulları tercih edecekler.
Öğretmenler en fazla 40 okul tercih edebileceklerdir.
Tercih edecekleri okulda boş kadro bulunup bulunmaması önemli değil. İl içi yer değiştirmelerde proje, protokol gibi okullar hariç diğer okulların tamamı sisteme yansıtılacak ve tercih edebileceklerdir.
MEB'i şeffaflığa davet
Bazı iller boş kadroları ilan etmektedirler. Bazıları ise ilan etmemektedirler. MEB bu işe el atmalı ve tüm illerin açık kadrolarını ilan etmeleri sağlamalıdır.
Her ne kadar boş kadro olmayan yerler de tercihe açık ise de boş kadrolar öğretmenler için yol gösterici olmaktadır.
Boş kadro olmayan okulların tercihe yansıtılmasının sebebi ise bu okullardan başka yere giden öğretmen olması halinde oluşacak boşluklara da atama yapılabilmesi içindir.
Şöyle ki: Ahmet öğretmen A okulunda Matematik branşında hiç boş kadro olmadığı halde bu okulu tercih etmiş olsun. A okulundaki Matematik öğretmeni bu atama döneminde başka bir okula giderse ondan boşalacak kadroya Ahmet öğretmen atanabilecektir.
MEB'e uyarı
- Süreç şeffaflıkla yürütülmelidir.
- Kadrolar ilan edilmelidir. Hatta okullardaki tüm kadrolar ilan edilerek norm fazlasını da öğretmenlerin görmesi sağlanmalıdır.
- Ayrıca sıra tayini işletilmesi gibi yöntemlerle sorunun çözümüne katkı sunacak adımlar atılmalıdır.
- Okulun dönüşmesi, kapanması, öğretim şekli (ikili/normal) değişiklikleri ya da şube kapatılması hakkında bilgilendirmeler yapılmalıdır.
- Keyfi olarak kadro kapatma, saklama gibi işlemlerin önüne geçilmeli sorumlular hakkında gereği yapılmalıdır.
Öğretmenlere tavsiye
Tercihleri yaparken istek sıramız önemlidir fakat okulun dönüşme, kapanma, öğretim şekli (ikili/normal) değişiklikleri ya da şube kapatılması hakkında bilgi sahibi olmanız yerinde olacaktır. Aksi halde atamanız yapıldıktan hemen ya da birkaç ay sonra norm fazlası olacaksınız ya da o okulda görev yapmakta olan başka bir öğretmeni norm fazlası (hizmet puanınız yüksek ise) durumuna düşürebilirsiniz.
Okuldaki açık kadro durumunu tespit etmeniz yararınıza olacaktır.
Burada MEB'in ve öğretmenlerin üzerine düşen görevler vardır ve bu sürecin sağlıklı yürümesi açısından önemlidir.
Maksut BALMUK
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