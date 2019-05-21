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CNN Türk, İmamoğlu'nun sesini kesti mi?

CHP İstanbul Büyükşehir Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun, dün CNN Türk'te katıldığı program sonrasında, programın gelen bir telefonla kesildiği iddia ediliyordu. CNN Türk, Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun kaç dakika konuştuğunu açıkladı. Açıklanan rakamlara göre, İmamoğlu'na 7 dakika daha fazla yer verilmiş...
 21 Mayıs 2019 14:13
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CNN Türk, İmamoğlu'nun sesini kesti mi?

CNN Türk, dün yayınlanan ve Ekrem İmamoğlu'nun konuk olduğu 'Tarafsız Bölge' programına dair açıklama yaptı. Buna göre Tarafsız Bölge'de Yıldırım 1 saat 18 dakika 40 saniye, İmamoğlu 1 saat 25 dakika konuştu.

CNN Türk'te yayınlanan 'Tarafsız Bölge' programına dün, 31 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'nı kazanan, ancak daha sonra mazbatası geri alınan Ekrem İmamoğlu konuk oldu.

İmamoğlu burada gazeteci Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtladı. Programın ilerleyen saatlerindeyse iki isim arasında gerginlik yaşandı.

AK Parti'nin İBB Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun İmamoğlu için yaptığı 'Pontus' benzetmesi, bu programda da gündeme geldi.

Hakan, "Bu iddialara neden yanıt vermediniz?" diye sorunca İmamoğlu, "Belediye başkanını savunacaksan çağır onu onunla konuşayım. Trabzonluları lekeliyorsun, Ekrem İmamoğlu'nu lekeliyorsun. Buradan bir politika yaratmaya çalışıyorsun. Ahmet Bey savunmayın lütfen. Ben olsam söylemem. Ünlem işareti koyalım kapatalım" ifadesini kullandı.

Bu tartışmanın ardından bir süre daha devam eden programın, 'gelen bir talimat sonucu erken sonlandırıldığı' iddia edildi. Programın iki saat sürmesinin planlandığı ileri sürüldü.

Söz konusu iddia sosyal medyada en çok tartışılan konulardan biri oldu.

CNN TÜRK Kurumsal İletişim tarafından yapılan açıklamada ise "13 Mayıs 2019'da Tarafsız Bölge programında Sayın Binali Yıldırım 1 saat 18 dakika 40 saniye konuşmuştur. 20 Mayıs 2019'da Sayın Ekrem İmamoğlu'nun konuk olduğu program 1 saat 25 dakika sürmüştür. Kamuoyunun bilgisine sunulur" dendi.
Memurlar.Net
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