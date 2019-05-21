1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Lise öğrencisi kendi otomobilini üretti

Motosiklet parçalarından üretilen otomobil 600 TL'ye mal oldu
 21 Mayıs 2019 14:20
Yazdır
Lise öğrencisi kendi otomobilini üretti

Osmaniye'de 17 yaşındaki lise sınıf öğrencisi Ali Demircioğlu,motosiklet parçalarından yararlanarak "ADE" ismini verdiği kendi otomobilini evine kurduğu küçük atölyesinde yaptı.

Osmaniye Fen Lisesi 12'inci sınıf öğrencisi Ali Demircioğlu, çocukluk hayali olan mini otomobili, evlerinin bahçesine kurduğu atolyesinde kendisi yaptı. 100 cc motosiklet motoru ve motosikletin diğer parçalarından faydalanan Ali Demircioğlu 4 ay içerisinde otomobili tamamladı.

ABS firen sistemi, farları, stop lambası, vites ve hız göstergesinin olduğu "ADE" isimli otomobil 1 litre benzin ile 50 km yol gitme özelliğine sahip. Küçük yaşından bu yana en büyük hayalinin makine mühendisi olmak ve bir yerli otomobil üretmek olduğunu söyleyen Ali Demircioğlu, "Küçüklüğümden beri aslında mekanik işlerle ve elektronik işlerle uğraşıyorum. Sürekli bir şeyler üretme ilgisi var bende. Çocukluk hayalimdi zaten. Bir gün oturuyordum. Neden bir araba yapmayayım diye düşündüm. Sonra otomobilin şeklini zihnimde canlandırdım. İşte boyutlarını nasıl olacağını. Daha sonra yapmaya başladım. Kırılan parçalar oldu. Bozulan ve uyum sağlamayan parçalar oldu. Onları yeniden gözden geçirdim. Bu şekilde devam etti ve en sonunda hareket halinde ki bu aracımı yaptım. Gayette iyi gidiyor. Şimdi en büyük hayalim ileride bir otomobil şirketi açmak Türkiyemizin bu yönde ilerlemesini sağlamak. Bu yönde çalışmalarımı devam ettireceğim ve makine mühendisi olacağım. Desteğe de ihtiyacım var. Milletimiz bana destek versin bende otomobil yapayım. Bu otomobil bana sadece 600 TL'ye mal oldu" şeklinde konuştu.

İsminin ve soy isminin baş harflerinden oluşan"ADE" isimli otomobili tanıtan Ali Demircioğlu, otomobilde ABS firen sistemi, motor soğutma özelliği, farları, stop lambası, kornası bulunduğunu belirtti.


Lise öğrencisi kendi otomobilini üretti
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İşte Huawei ve Google arasındaki restleşmenin perde arkası
20 Mayıs 2019 23:51		 Huawei'den kullanıcılarını rahatlatacak Google açıklaması
20 Mayıs 2019 13:54
Google, Huawei ile işbirliğini kesti
20 Mayıs 2019 11:20		 Bayraktar: Türkiye dünyanın en iyisi İHA'sını yaptı
19 Mayıs 2019 22:40
Adana'da robot yarışması yapılacak
19 Mayıs 2019 18:26		 Zırhlı askeri araçların 'cankurtaran'ı kışla yolunda
19 Mayıs 2019 13:22
Lazer silahına hava savunma görevi
19 Mayıs 2019 11:35		 Uzmanlardan Mavi Balina ve Momo uyarısı
19 Mayıs 2019 10:32
5G'ye geçildiğinde ne olacak?
19 Mayıs 2019 09:15		 Instagram o uygulamayı kapatıyor
18 Mayıs 2019 22:53
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:16 - Mazbatasını alamayan CHP'li başkan Erdoğan'dan özür diledi16:06 - Vatandaşlardan Samsun'daki 'birlik fotoğrafı'na destek15:54 - Kayseri'de FETÖ davalarında 2 ceza 2 beraat15:52 - 'Hepimizin ortak amacı güçlü bir demokrasiyi inşa etmektir'15:49 - Erzincan'da darbe girişimi davasına BAM'da onama15:46 - TRT'den Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yalanlama15:42 - THY Başkanı Aycı: 10 bin kişi alacağız15:39 - Ak Parti'den, Akşener'e cevap: Asıl kaybeden olmayandır15:35 - YSK'nın gerekçeli kararı bugün açıklanmayacak15:26 - Bartın'daki FETÖ davaları: 1 ceza, 3 beraat
15:24 - Tezli yüksek lisans öğrenciliği süresinde sorun var15:21 - AB'den tek kullanımlık plastik ürünlere yasak15:17 - 'Mesele zarflar açıldıktan sonra yapılan yanlışlıklar'15:15 - Bakan Kasapoğlu, Galata Köprüsü'nde balık tuttu15:12 - FETÖ sanığı eski hakimlere hapis cezası15:10 - Sakarya'da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı15:06 - Öldürülen arkeolog Karabük'te toprağa verildi15:04 - Kargo bedava
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı yeni ara tatil uygulamasını nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
KPSS istatistikleri yayımlandı
Binlerce memura devlette kariyer fırsatı
Askerlik engel değil fırsat oldu
Ekrem İmamoğlu'nu kızdıran tartışma
İl Müdür'ünün aracını durduran polise yargıdan iyi haber
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı!
Haluk Levent de, mülakatsız alım istedi
Terörle Mücadele Kanunu'nda değişiklik gündemde
'Erkenci Kuş' dizi setinde ByLock'çu çıktı
EGM, naklen atanma isteğini 2.kez reddetti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Din kültürü dersinin zorunlu,matematiğin secmeli olmasi 2
copa america 3
Tragedya 1
saman 11
kavuşmak hayal oldu 2
Pike 3
karadeniz şarkıları 2
kaybettikten sonra kıymet bilmek 1
Morongutan 9
fatih terim'in rakip takımın kulübesine saldırması 3
SON İLANLAR
Ankara Sosyal Bilimler Ünv. Y.Lisans ve Doktora Program İlanı
Kırklareli Ünv. Fen Bilimleri Ens. Y.Lisans ve Doktora Program İlanı
Kırklareli Ünv. Sosyal Bilimler Ens. Y.Lisans ve Doktora Program İlanı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Y.Lisans ve Doktora İlanı
Fethiye Polisevi Geçici İşçi Alım İlanı
MSB 42. Bakım Fabrika Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Eskişehir Sarıcakaya Belediyesi 2 İşçi Alacak
Konya Çeltik Belediyesi 2 İşçi Alacak
Antalya Kaş Likya Turizm Geçici 76 İşçi Alacak
Çankırı Germece Grub 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam