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Mersin'de çocuk doktoruna şiddet iddiası

Tarsus ilçesinde özel bir hastanede görev yapan çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanının bir hasta yakını tarafından darbedildiği ileri sürüldü
 21 Mayıs 2019 14:38
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Mersin'de çocuk doktoruna şiddet iddiası

Mersin'in Tarsus ilçesinde özel bir hastanede görev yapan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Tarık Ersöz'ün bir hasta yakını tarafından darbedildiği öne sürüldü.

Mersin Tabip Odası Başkanı Mehmet Antmen, Medical Park Tarsus Hastanesi Başhekimi Ozan Levent ve sağlık çalışanları, Medical Park Tarsus Hastanesi önünde olayı kınadı.

Antmen, burada yaptığı konuşmada, sağlıkta şiddetin hız kesmeden devam ettiğini savundu.

Doktor Ersöz'ün, içeride bir başka çocuk hasta muayene edilirken bir hasta yakını tarafından sıra bekleme bahanesiyle hakarete, tehditlere ve fiziki saldırıya maruz bırakıldığını belirten Antmen, "Olayın nasıl geliştiği, hekimin ne denli haklı ve şiddeti yaratanların ne denli haksız olduğu tarafımızdan tüm ayrıntılarıyla paylaşılabilir. Ancak bu tutum bile bir şekilde şiddetin meşruiyet kazanmasına neden olacaktır." diye konuştu.

Hiçbir gerekçenin sağlıkta şiddeti mazur ve makul gösteremeyeceğini ifade eden Antmen, "Bugüne kadar hiçbir şiddet vakasında sessiz kalmadığımız gibi bundan sonra da sessiz kalmayacağımızı ve konunun kalıcı çözümüne yönelik sesimizi yükseltmeye devam edeceğimizi kamuoyuyla paylaşmak için bir araya geldik." dedi.

Medical Park Tarsus Hastanesi Başhekimi Ozan Levent de yapılan saldırıyı kınadıklarını belirterek, "Ardı arkası kesilmeyen bu ve benzer olayların bir daha ortaya çıkmaması için tüm tedbirlerin ilgili makamlarca alınmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Bu arada, olayla ilgili suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi.

Anadolu Ajansı
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