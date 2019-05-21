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Yeni eğitim takvimiyle iç turizm hareketi artacak

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, "Eğitim sisteminde yapılan değişiklikle iç turizm hareketi artacaktır. Kışın 15 güne sıkışan tatil, iklimin daha iyi olduğu, tatil yapmak için daha uygun olan kasım ve nisan aylarında hareket getirecektir" dedi
 21 Mayıs 2019 14:42
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Yeni eğitim takvimiyle iç turizm hareketi artacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk eğitimde yeni tatil takvimini açıkladı. Yeni belirlenen takvim ile haftalık yaz tatilinin iki haftası nisan ve kasım aylarında birer haftalık ara tatil olarak planlandı. Bu kapsamda ilk ara tatil 18-22 Kasım 2019'da yapılacak. 6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ise ikinci ara tatil verilecek. Turizmciler de alınan bu karardan memnuniyet duydu.

İhlas Haber Ajansı'na (İHA) değerlendirmelerde bulunan Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) başkanı Ülkay Atmaca, eğitim sisteminde yapılan değişikliğin iç turizmi mutlaka pozitif etkileyeceğini kaydetti. Atmaca, "Dünyada bunun birçok örnekleri var. Dönem dönem, bölge bölge tatil yapan ülkeler var. Bu sistemler incelenerek ülkemizde de bölge ve tarih seçenekleri oluşturulabilir. Bence yeni eğitim sisteminde yapılan değişiklikle iç turizm hareketi artacaktır. Kışın 15 güne sıkışan tatilin iklimin daha iyi olduğu tatil yapmak için daha uygun olan kasım ve nisan aylarında hareket getirecektir. Tatile çıkacak yolcu tatilini ona göre planlayacak, biz de konaklama sektörü olarak buna uygun kampanya ve satış politikası geliştireceğiz. Ben bu değişikliği çok doğru buluyorum ancak bu geliştirilerek, bölge ya da şehir uygulaması yapılması daha yararlı olur" ifadelerine yer verdi.

"İptal olmadı, değişiklik oldu"

Yaklaşan Ramazan Bayramı'na da değinen Atmaca, 9 günlük tatil süreci kapsamında rezervasyonların gayet iyi olduğunu belirterek, tesislerin dolacağını kaydetti. Atmaca, "Özellikle sanatçı olan tesislere ciddi bir talep var. Birkaç güne kadar özellikle bayram satışları biter çünkü ciddi talep gördü. Seçimlerden dolayı iptal değil ama değişiklik talepleri yoğundu. Sektör buna destek verdi. Bazı havayolu şirketleri ve seyahat acenteleri ücretsiz değişiklik hakkı verdi. Konaklama sektöründen de birçok otel ücretsiz değişiklik hakkı verdi. Toplumun İstanbul seçimlerine bu kadar önem vermesi demokrasi adına önemli bir adım. Seçimlere sektörün paydaşlarının destek vermesi beni mutlu etti" dedi.

İhlas Haber Ajansı
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