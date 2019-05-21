Antalya'da askeri gemiler ziyarete açıldı
|21 Mayıs 2019 14:52
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TCG Sancaktar ve TCG Gediz gemileri Antalya'da, TCG Erdemli Mayın Avlama Gemisi de Alanya'da ziyarete açıldı.
Deniz Kurdu 2019 Tatbikatı kapsamında Antalya'ya gelen TCG Sancaktar ile TCG Gediz gemileri, Port Akdeniz Limanı 8 nolu iskelede demir attı.
En büyük amfibi çıkarma gemilerinden olan TCG Sancaktar ile TCG Gediz gemileri, 21-23 Mayıs tarihlerinde 10.00 - 12.00 ve 14.00- 17.00 saatleri arasında vatandaşların ziyaretine açık olacak.
Deniz Yıldızı-2019 tatbikatı kapsamında Hatay'ın İskenderun ilçesinden yola çıkan Türk Deniz Kuvvetlerine bağlı TCG Erdemli Mayın Avlama Gemisi de Alanya Limanı'na geldi.
Halkın ziyaretine saat 10.00 - 12.00 ve 14.00-17.00 arasında açılan gemiye yabancı turistler de ilgi gösterdi.
Gemi, cuma günü sabah saatlerinde Alanya Limanı'ndan ayrılacak.
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