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Sakarya'da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

Adapazarı ilçesinde 2 otomobil ve bir çöp kamyonunun karıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı
 21 Mayıs 2019 15:10
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Sakarya'da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Nurullah Türkyolu idaresindeki 34 HK 3798 plakalı çöp kamyonu, Tekeler Mahallesi'nde çevre yolundaki çöp konteynerini almak için sağ şeritte durdu.

Önündeki çöp kamyonunu geçmeye çalışan Metin Kanlıoğlu'nun kullandığı 41 FA 257 plakalı otomobile bu sırada sol şeritten gelen Halil Alperen Köşger yönetimindeki 54 DD 158 plakalı otomobil çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle Köşger'in kullandığı otomobil, refüje çarptıktan sonra karşı yöne devrildi. Kanlıoğlu idaresindeki otomobil de çöp kamyonuna çarparak durdu.

Kazada yaralanan Köşger ile aracındaki kişi, çöp kamyonundaki temizlik işçileri tarafından otomobilden çıkarıldı. Yaralılara olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince müdahale edildi.

Bu arada, 2 otomobil ve bir çöp kamyonunun karıştığı kaza, güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Görüntülerde, Kanlıoğlu idaresindeki otomobile, Köşger'in kullandığı aracın çarparak karşı yöne geçip devrilmesi yer alıyor.

Kayıtlarda, karşı yöne geçerek devrilen otomobildeki yaralıların çıkarılması ve sağlık ekiplerinin müdahalesi de görülüyor.


Kaza yapan araç karşı şeride uçtu
Anadolu Ajansı
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