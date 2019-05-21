Bakan Kasapoğlu, Galata Köprüsü'nde balık tuttu
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Galata Köprüsü'nde vatandaşlarla balık tuttu
|21 Mayıs 2019 15:15
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kasapoğlu, İstanbul'daki programlarına kısa bir ara vererek Galata Köprüsü'nde vatandaşlarla balık tutma keyfi yaşadı.
Sık sık İstanbul'u yürüyerek dolaşan Bakan Kasapoğlu, geçtiğimiz günlerde de iftar öncesi Eminönü'nde esnaf ziyaretlerinde bulunmuştu.
Bakan Kasapoğlu, daha sonra yürüyüş yaptığı Galata Köprüsü'nde kendisini gören vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Köprünün müdavimi balık tutan vatandaşlarla ve seyyar satıcılarla sohbet eden Kasapoğlu, oltayı eline alarak balık tutması renkli görüntüler oluşturdu.
Mehmet Muharrem Kasapoğlu, vatandaşların fotoğraf çektirme isteğini de geri çevirmedi.
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