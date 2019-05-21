1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TRT'den Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yalanlama

TRT Genel Müdürlüğü: CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun TRT Haber'de canlı yayınlanan partisinin grup toplantısında ifade ettiği iddialar, gerçeği yansıtmamaktadır. İlgili personel, hak kaybına uğramamış, iddia edildiği gibi işlerinden edilmemiş ve sürülmemişlerdir
 21 Mayıs 2019 15:46
Yazdır
TRT'den Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yalanlama

TRT'den istihdam fazlası personel (İFP) iddialarına ilişkin yapılan bilgilendirmede, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında ifade ettiği iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

TRT Genel Müdürlüğünden, istihdam fazlası personel iddialarına ilişkin, TRT Haber internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün TRT Haber'de canlı yayınlanan partisinin grup toplantısında ifade ettiği iddiaların gerçeği yansıtmadığı, ilgili personelin hak kaybına uğramadığı, işlerinden edilmediği ve sürülmedikleri belirtildi.

Kamu kurumlarında çalışanların Devlet Personel Başkanlığı aracılığıyla ihtiyacı olan diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilmesi uygulaması olan İFP'nin, TRT'de 2018 Temmuz ayında çıkan emeklilik teşvikinden faydalanmayan çalışanlar arasından belirlendiği ifade edilen açıklamada, "Uzun ve titiz bir çalışmanın sonucunda İFP olarak belirlenen 169 kişi (26'sı kendi isteğiyle), atanacakları kurumlarda TRT'de iken almış oldukları maaş, ek gösterge, varsa ikramiye, zam ve tazminat haklarını aynı şekilde almaya devam edeceklerdir." bilgisine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çıkış noktası kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı olan bu uygulamada, çalışanlar hiçbir hak kaybı olmaksızın sadece yer değiştirmiş olmaktadır. Devlet Personel Başkanlığı, İFP uygulamasına alınan kişileri, iddiaların aksine kişisel yetenekleri ve diğer devlet kurumlarının ihtiyaçlarını gözeterek görevlendirmektedir. Engelli, gazi, şehit-gazi yakını ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu gereği TRT'de çalışan kişiler (kendi isteği ile olanlar hariç) İFP olarak değerlendirilmedi. 1 Mayıs 1964'te kurulan Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, 55 yıldır ülkemize hizmet etmektedir. Bugün TRT, dünyanın en büyük medya kuruluşları arasında yerini almıştır. Kamu yayıncılığı sorumluluğu ile hareket eden TRT, ülkemizin kültür, sanat ve eğitimine önemli destekler sağlarken, izlenme raporlarına göre Türkiye'de en çok izlenen kanalları bünyesinde bulundurmaktadır. Ayrıca farklı dillerde yaptığı uluslararası yayınlarıyla Türkiye'nin gücünü, sesini ve değerlerini tüm dünyaya yansıtmaktadır."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Mazbatasını alamayan CHP'li başkan Erdoğan'dan özür diledi
21 Mayıs 2019 16:16		 Vatandaşlardan Samsun'daki 'birlik fotoğrafı'na destek
21 Mayıs 2019 16:06
'Hepimizin ortak amacı güçlü bir demokrasiyi inşa etmektir'
21 Mayıs 2019 15:52		 THY Başkanı Aycı: 10 bin kişi alacağız
21 Mayıs 2019 15:42
Ak Parti'den, Akşener'e cevap: Asıl kaybeden olmayandır
21 Mayıs 2019 15:39		 YSK'nın gerekçeli kararı bugün açıklanmayacak
21 Mayıs 2019 15:35
'Mesele zarflar açıldıktan sonra yapılan yanlışlıklar'
21 Mayıs 2019 15:17		 Bakan Kasapoğlu, Galata Köprüsü'nde balık tuttu
21 Mayıs 2019 15:15
HDP'li Temelli: İktidarı 23 Haziranda bir kez daha yeneceğiz
21 Mayıs 2019 15:02		 CNN Türk, İmamoğlu'nun sesini kesti mi?
21 Mayıs 2019 14:13
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:16 - Mazbatasını alamayan CHP'li başkan Erdoğan'dan özür diledi16:06 - Vatandaşlardan Samsun'daki 'birlik fotoğrafı'na destek15:54 - Kayseri'de FETÖ davalarında 2 ceza 2 beraat15:52 - 'Hepimizin ortak amacı güçlü bir demokrasiyi inşa etmektir'15:49 - Erzincan'da darbe girişimi davasına BAM'da onama15:46 - TRT'den Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yalanlama15:42 - THY Başkanı Aycı: 10 bin kişi alacağız15:39 - Ak Parti'den, Akşener'e cevap: Asıl kaybeden olmayandır15:35 - YSK'nın gerekçeli kararı bugün açıklanmayacak15:26 - Bartın'daki FETÖ davaları: 1 ceza, 3 beraat
15:24 - Tezli yüksek lisans öğrenciliği süresinde sorun var15:21 - AB'den tek kullanımlık plastik ürünlere yasak15:17 - 'Mesele zarflar açıldıktan sonra yapılan yanlışlıklar'15:15 - Bakan Kasapoğlu, Galata Köprüsü'nde balık tuttu15:12 - FETÖ sanığı eski hakimlere hapis cezası15:10 - Sakarya'da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı15:06 - Öldürülen arkeolog Karabük'te toprağa verildi15:04 - Kargo bedava
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı yeni ara tatil uygulamasını nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
KPSS istatistikleri yayımlandı
Binlerce memura devlette kariyer fırsatı
Askerlik engel değil fırsat oldu
Ekrem İmamoğlu'nu kızdıran tartışma
İl Müdür'ünün aracını durduran polise yargıdan iyi haber
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı!
Haluk Levent de, mülakatsız alım istedi
Terörle Mücadele Kanunu'nda değişiklik gündemde
'Erkenci Kuş' dizi setinde ByLock'çu çıktı
EGM, naklen atanma isteğini 2.kez reddetti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
portakallı ördek 1
jeep 2
yan yana ayrı yazılırken neden apayrı bitişik yazılır sorunsalı 1
fatih terim 2
hemolyse 2
Güzel günler sana gelmez,sen onlara yürüyeceksin 2
Değeri sonradan anlaşılan başlıklar 4
karadeniz şarkıları 2
beni bana bırakın 2
kadınları mutlu etmenin yolları 12
SON İLANLAR
Ankara Sosyal Bilimler Ünv. Y.Lisans ve Doktora Program İlanı
Kırklareli Ünv. Fen Bilimleri Ens. Y.Lisans ve Doktora Program İlanı
Kırklareli Ünv. Sosyal Bilimler Ens. Y.Lisans ve Doktora Program İlanı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Y.Lisans ve Doktora İlanı
Fethiye Polisevi Geçici İşçi Alım İlanı
MSB 42. Bakım Fabrika Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Eskişehir Sarıcakaya Belediyesi 2 İşçi Alacak
Konya Çeltik Belediyesi 2 İşçi Alacak
Antalya Kaş Likya Turizm Geçici 76 İşçi Alacak
Çankırı Germece Grub 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam