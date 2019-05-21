Erzincan'da darbe girişimi davasına BAM'da onama

Erzincan'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında 59. Topçu Eğitim Tugayı Komutanlığındaki eylemlere ilişkin yerel mahkemenin 12 sanık hakkındaki mahkumiyet ve 29 sanık hakkındaki beraat kararını onayan Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi, beraat eden iki sanığın ise dava dosyasına giren yeni deliler nedeniyle tekrar yargılanmalarına karar verdi.

Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesinin, darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz 2016'da 59. Topçu Eğitim Tugay Komutanlığındaki eylemlerle ilgili bir sanığın "ağırlaştırılmış müebbet", 9'unun "müebbet hapis", 2'sinin "10 yıl hapisle cezalandırılması ve 31'inin beraatı yönündeki kararına ilişkin istinaf başvurusu karara bağlandı.

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin 41 sanık yönünden kararını onadı, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına hükmetti. Mahkeme ayrıca istinaf başvurusu sırasında 2 sanığın dava dosyasına giren yeni deliller sebebiyle tekrar yargılanmalarına karar verdi.

AA muhabirinin ulaştığı kararın gerekçesinde, 41 sanık hakkında ilk derece mahkemesinin verdiği hükmün esas ve usul yönünden hukuka aykırılığının bulunmadığı, beraat eden Abuzer Çalışkan ve Nuh Dülgeroğlu hakkında dava dosyasına dahil olan yeni deliler nedeniyle tekrar yargılanmaları gerektiği ifade edildi.

Yargılama aşamasında herhangi bir eksiklik olmadığı, ispat bakımından ise değerlendirmenin yerinde olduğu vurgulanan gerekçede, eylemin doğru nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tanımına uyduğu belirtildi.

Cezanın kanuni bağlamda uygulandığı, bu nedenle sanıkların istinaf başvurularının esastan reddine karar verildiği ifade edilen gerekçede, Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesinin sanıklar yönünden mahkumiyet kararının yerinde olduğu kaydedildi.

- Davanın geçmişi

İddianamede, darbe teşebbüsüne katıldıkları ve örgütün kentteki sözde "ana komuta kademesi"nde yer aldıkları iddia edilen, dönemin 59. Topçu Eğitim Tugayı komutanı eski tuğgeneral Gönültaş ile 3 eski tabur komutanının da aralarında bulunduğu 13'ü tutuklu 44 kişi, "sanık" sıfatıyla yer almıştı.

Davanın iddianamesinde, Gönültaş, darbe teşebbüsünün yaşandığı 15 Temmuz gecesi, çok sayıda rütbeli personelin izinlerini iptal ederek göreve çağırdığı ve darbe girişimi öncesi örgütün sözde "Erzincan Sıkıyönetim Komutanı", eski 3. Ordu Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Ekrem Çağlar ile irtibatlı olduğu belirtilmişti.

İddianamede, Gönültaş'ın, Kolluk Kuvvetlerini Toplumsal Olaylarda Destekleme (KOKTOD) ile Emniyet Muhafız Bölüğü'nün, 59. Topçu Eğitim Tugay Komutanlığının hiçbir görevinin bulunmamasına rağmen bu birliklere darbe girişimi sırasında hazır olmaları emri verdiği ve 300 civarındaki askeri, silahlı ve teçhizatlı olarak kompozit başlık giydirilmiş şekilde uzun süre hazır beklettiği kaydedilmişti.

Gönültaş'ın 15 Temmuz günü "Mühimmat Muvazenesi" konulu emri imzalayıp o gece yayımlattığı belirtilen iddianamede, sanığın, bu yazıyla sözde Emniyet Muhafız Bölüğü için 9 bin 160 adet G-3 piyade tüfeği mermisini mesai saati sonrasında Tugaya getirtip şarjörlere basılmasını emrettiği belirtilmişti.

Davanın iddianamesinde, Gönültaş'ın,15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişimi öncesi 15.00 sıralarında emir astsubayı ile kendisine tahsis edilen beyaz renkli bir araçla kentteki valilik, adliye, Emniyet Müdürlüğü, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet şube müdürlükleri, Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) Merkezi ve cezaevi binası gibi bazı kamu kurum ile kuruluşlarını gezip şoföründen bilgi aldığı öne sürülmüştü.

Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesince 30 Mart 2018'de karara bağlanan dava kapsamında sanıklardan Yüksel Gönültaş'a "ağırlaştırılmış müebbet", 3 eski tabur komutanının da aralarında bulunduğu 9 tutuklu sanık hakkında "müebbet hapis" 2 sanığın ise 10 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verilmişti.

Mahkeme heyeti, ayrıca sanık Talha Güven'in aynı suçtan hakkında açılan bir başka dava olması sebebiyle bu davadan ayrılmasına karar verirken 29 sanığın ise beraatına karar vermişti.