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Oyuncu Özgün Aydın'ın polise direnmekten hapsi istendi

Kadıköy'de karıştığı bir kavgada olay yerine gelen polis memurlarına direnerek hakaret ve tehditlerde bulunduğu iddia edilen oyuncu Özgün Aydın hakkında "kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından 19 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı
 21 Mayıs 2019 16:34
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Oyuncu Özgün Aydın'ın polise direnmekten hapsi istendi

Kadıköy'de 11 Şubat 2019 tarihinde karıştığı bir kavgada olay yerine gelen polis memurlarına hakaret ve tehdit ederek darp ettiği iddia edilen oyuncu Özgün Aydın'ın aralarında bulunduğu 3 kişi hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Özgün Aydın, Elif Çelikcan ve Tamer Yurtbaşı şüpheli olarak yer alırken, 4 polis memuru ise müşteki olarak bulundu.

"Sen benim kim olduğumu biliyor musun?"

İddianamede, 11 Şubat 2019 tarihinde Özgün Aydın, Ela Önem ve Tamer Yurtbaşı ile 2 kişi arasında tartışma çıktığı, şüpheliler Korhan Tokatlı ve Elif Çelikcan'ın daha sonra olay yerine geldiği anlatıldı. Ela Önem'in polise haber verdiğinin belirtildiği iddianamede, olay yerine polis memuru olan Orhan Kasap ve Tolgahan Özel'in geldiği, Tolgahan Özel'in Özgün Aydın'ın üzerini aramak istediğini söylediği, şüpheli Özgün Aydın'ın 'üstümü arayamazsın, sen benim kim olduğumu biliyor musun' dediği kaydedildi.

Polis memurunun suratına yumruk atmış

Özgün Aydın'ın direnmesi ve polis memuruna 'sen bittin' diye bağırarak üzerine gitmesi üzerine Aydın'a ön kelepçe takılmak istendiği, Aydın'ın polis memurlarından birine, 'sen kimsin lan? Bana kelepçe takamazsın' dediği, direncini kırma amaçlı kademeli olarak zor kullanılıp kelepçe takıldığı belirtildi. Kelepçe takılırken Özgün Aydın'ın sağ eliyle polis memuru Tolgahan Özel'in suratına yumruk atarak 'seninle görüşeceğiz, seni bitirdim' dediği vurgulandı.

Hakaret ve tehdit edip tekme atmış

İddianamede, müşteki Tolgahan Özel'in hakaret ve tehditleri kaydetme amaçlı cep telefonunu çıkardığı, Özgün Aydın'ın müştekinin göğsüne tekme atmaya çalıştığı, elindeki telefona tekme attığı, orta parmağını göstererek küfür ettiği, hakaret ve tehditlerde bulunduğu belirtildi.

Kafa atmaya çalıştığı anlatıldı

Şüpheli Özgün Aydın'ın ekip aracına bindirilirken polise kafa atmaya çalıştığı, ekip aracındayken de polis memuruna küfür ettiği belirtilirken, diğer şüpheliler Tamer Yurtbaşı, Elif Çelikhan ve Korhan Tokatlı'nın polislere yönelik hakaret içerikli sözler söyledikleri ve şüphelilerin polis merkezine götürüldükleri kaydedildi.

Oyuncunun 19,5 yıla kadar hapsi istendi

Hazırlanan iddianamede, Özgün Aydın hakkında 2 kez "kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme", 2 kez "tehdit" ve 3 kez "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen zincirleme hakaret" suçlarından toplamda 5 yıl 5 aydan 19 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Şüpheliler Elif Çelikcan ve Tamer Yurtbaşı'nın ise "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen zincirleme hakaret" suçundan 3'er yıl 9'ar aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianame gönderildiği 56. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

İhlas Haber Ajansı
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