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TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Mithat Sancar başkanlığında toplandı
 21 Mayıs 2019 16:45
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TBMM Genel Kurulu toplandı

Gündem dışı söz alan CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Anadolu'nun buğday ambarı Alpu Ovası'na kömürlü termik santral yapmak istendiğini belirterek, koruma altındaki ovaya "zehir santrali dikilmek istendiğini" söyledi.

Bu santrale köylülerin, belediyenin, sivil toplumun, yediden yetmişe her görüşten vatandaş karşı olduğunu aktaran Çakırözer, halk karşı çıktığı için ihaleye başvuranın da bulunmadığını kaydetti.

İhalenin 6 kez ertelendiğini, Eskişehir'de santralin yapılmasını isteyen bir Allah'ın kulu olmadığını öne süren Çakırözer, "Buradan bir kez daha bu verimli ovanın bağrına o sondaj kuyularını hançer gibi sokanlara sesleniyoruz: Vazgeçin. Rant uğruna halka rağmen bu zehir projesini sürdürmeyin. Bu sondaj kuyularına harcadığınız paraları, yandaş müteahhitlerin önüne dökeceğiniz paraları ülkesi için alın teri döken, eli nasırlı çiftçimize verin." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, 21 Mayıs'ın Çerkezlerin uğradığı sürgün ve soykırımın tarihsel simgesi olduğunu belirterek, "Kültürler, insanlığın ortak mirasıdır. Küreselleşmenin ve iletişim çağının her şeyi silip süpürdüğü dünyada kültürler ve değerler tehdit altındadır." dedi.

AK Parti hükümetleri döneminde ortaöğretimde ana dilin seçmeli ders olarak okutulmaya başlanması, ana dilde yayın yasağının kalkması, üniversitelerde Çerkez dili ve edebiyatı bölümlerinin açılmasının demokratikleşme anlamında bir dönüm noktası olduğunu ve halk tarafından memnuniyetle ve minnetle karşılandığını vurgulayan Nergis, "Çocuklarımıza savaşsız ve barış içinde yaşanacak bir dünya bırakabilmek için bir daha Çerkez sürgünü gibi bir trajedinin yaşanmaması adına o günleri hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız." diye konuştu.

HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan da Mersin Akkuyu inşaatında çatlak haberine ilişkin olarak Mühendis ve Mimar Odalarının yapmak istedikleri araştırmanın engellendiğini, alana girişlerinin yasaklandığını öne sürdü.

Turan, "Bir nükleer kaza meydana geldiği koşullarda bir yandan zeminin jeolojik yapısı, bir yandan Ecemiş Fay Hattı'nın 30 kilometre batısından geçmiş olması sebebiyle son derece trajik ve geri döndürülmesi mümkün olmayan bir durumla karşı karşıya kalacağız." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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