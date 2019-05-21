1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Adalet Bakanı Gül'den personel alım açıklaması

Adalet Bakanı Gül, bugün memurlar.net'te yer alan habere ilişkin olarak, "merkez teşkilatı, adliyeler ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 11 bin 78 personel istihdam edeceğiz" dedi.
 21 Mayıs 2019 16:53
Yazdır
Adalet Bakanı Gül'den personel alım açıklaması

Memurlar.net'te bugün öğleden önce yer alan haberde, Adalet Bakanının daha önce yaptığı açıklamaya verilerek, adayların beklentileri aktarılmıştı. Tıklayınız. Haber sonrasında Bakan Gül, personel alımına yönelik açıklama yaptı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, adliyelerde, Bakanlık merkez teşkilatında, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 11 bin 78 personel istihdam edileceğini bildirdi.

Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni personel taleplerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandığını belirtti.

Adliyelerde, Bakanlık merkez teşkilatında, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 11 bin 78 personel istihdam edeceklerini kaydeden Gül, bu kapsamda zabıt katibi, infaz koruma memuru, icra katibi, mübaşir ve destek personel alımı ilanına yıl içerisinde çıkacaklarını ifade etti.

Teşkilatlarına güç katacak yeni personelle adalet hizmetlerini daha etkin ve hızlı hale getireceklerinin altını çizen Bakan Gül, istihdamın adalet teşkilatına hayırlı olmasını diledi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
20 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Adaylar, Adalet Bakanlığı'nın alım yapmasını bekliyor
21 Mayıs 2019 11:42		 Haluk Levent de, mülakatsız alım istedi
21 Mayıs 2019 10:21
Memur adaylarından, İSKİ'ye sözlü sınav tepkisi
20 Mayıs 2019 01:38		 PTT, 2023'e kadar 58 bin kişiyi işe alacak
19 Mayıs 2019 08:40
İSKİ, 461 memur alım sonucunu açıkladı
17 Mayıs 2019 20:12		 Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi kişiye özel ilanı iptal etti!
16 Mayıs 2019 14:05
24. dönem POMEM sınav giriş belgeleri yayımlandı
16 Mayıs 2019 11:56		 Sosyal medya, 'sağlıkta mülakata Hayır' ile yıkılıyor
15 Mayıs 2019 10:40
ÖSYM'den KPSS için 'son gün' hatırlatması
15 Mayıs 2019 09:27		 İnşaat mühendisleri atanamıyorken, Muş İÖİ 55 puanla inşaat mühendisi aldı
14 Mayıs 2019 15:10
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:53 - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde otomobilde yangın17:43 - Yıldırımdan gazetecilere 'yer sofrası' yanıtı17:41 - FETÖ sanığı doktora hapis cezası17:39 - Doğaya 800 bin yararlı böcek salındı17:35 - Postacılara ve kargoculara meslek standardı geliyor17:22 - Çeyrek altın günü 403,00 liradan tamamladı17:20 - 'Halk Bank'a ceza verilecek' twitine hapis cezası17:18 - FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davası yarına ertelendi17:16 - FETÖ'nün askeri öğrenciler sorumlusuna tutuklama17:13 - 4 imam hatip, çöken tente davasında hakim karşına çıktı
17:11 - Gün sonu döviz fiyatları17:08 - Eski tuğgeneral Sönmezateş: Evet Marmaris'e gittim, bu işi yaptım16:53 - Adalet Bakanı Gül'den personel alım açıklaması16:45 - TBMM Genel Kurulu toplandı16:44 - Süleyman Soylu, Sözcü yazarının iddiasına cevap verdi16:34 - Oyuncu Özgün Aydın'ın polise direnmekten hapsi istendi16:30 - Bylock kullanan eski sağlık memuru kadına ceza16:25 - Uzmanların, Samsun'daki 'birlik fotoğrafı'na yorumları
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı yeni ara tatil uygulamasını nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
KPSS istatistikleri yayımlandı
Binlerce memura devlette kariyer fırsatı
Askerlik engel değil fırsat oldu
Ekrem İmamoğlu'nu kızdıran tartışma
İl Müdür'ünün aracını durduran polise yargıdan iyi haber
Adalet Bakanı Gül'den personel alım açıklaması
Haluk Levent de, mülakatsız alım istedi
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı!
Terörle Mücadele Kanunu'nda değişiklik gündemde
EGM, naklen atanma isteğini 2.kez reddetti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Tanısan seversin 2
eğitim 1
ergin ataman 1
Resfebe 3
z artı kuşağı 1
Game of Thrones 7
raw food 3
çiftçi 5
ekrem imamoğlu benim ayarımda değil 2
osmanlı tokadı 1
SON İLANLAR
Ankara Sosyal Bilimler Ünv. Y.Lisans ve Doktora Program İlanı
Kırklareli Ünv. Fen Bilimleri Ens. Y.Lisans ve Doktora Program İlanı
Kırklareli Ünv. Sosyal Bilimler Ens. Y.Lisans ve Doktora Program İlanı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Y.Lisans ve Doktora İlanı
Fethiye Polisevi Geçici İşçi Alım İlanı
MSB 42. Bakım Fabrika Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Eskişehir Sarıcakaya Belediyesi 2 İşçi Alacak
Konya Çeltik Belediyesi 2 İşçi Alacak
Antalya Kaş Likya Turizm Geçici 76 İşçi Alacak
Çankırı Germece Grub 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam