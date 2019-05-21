Adalet Bakanı Gül'den personel alım açıklaması
|21 Mayıs 2019 16:53
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Memurlar.net'te bugün öğleden önce yer alan haberde, Adalet Bakanının daha önce yaptığı açıklamaya verilerek, adayların beklentileri aktarılmıştı. Tıklayınız. Haber sonrasında Bakan Gül, personel alımına yönelik açıklama yaptı
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, adliyelerde, Bakanlık merkez teşkilatında, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 11 bin 78 personel istihdam edileceğini bildirdi.
Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni personel taleplerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandığını belirtti.
Adliyelerde, Bakanlık merkez teşkilatında, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 11 bin 78 personel istihdam edeceklerini kaydeden Gül, bu kapsamda zabıt katibi, infaz koruma memuru, icra katibi, mübaşir ve destek personel alımı ilanına yıl içerisinde çıkacaklarını ifade etti.
Teşkilatlarına güç katacak yeni personelle adalet hizmetlerini daha etkin ve hızlı hale getireceklerinin altını çizen Bakan Gül, istihdamın adalet teşkilatına hayırlı olmasını diledi.
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