Gün sonu döviz fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
|21 Mayıs 2019 17:11
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle :
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|6,0220
|6,0230
|6,0620
|6,0630
|Avro
|6,7260
|6,7270
|6,7660
|6,7670
|Sterlin
|7,6420
|7,6800
|7,6910
|7,7290
|İsviçre Frangı
|5,9520
|5,9820
|5,9770
|6,0070
|ANKARA
|ABD Doları
|6,0000
|6,0600
|6,0350
|6,0950
|Avro
|6,6850
|6,7550
|6,7200
|6,7900
|Sterlin
|7,5800
|7,7340
|7,6130
|7,7850
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