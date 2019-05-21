FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davası yarına ertelendi
|21 Mayıs 2019 17:18
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe teşebbüsünde, Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 159 sanığın yargılanmasına devam edildi.
İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısında bulunan salonda yapılan duruşmada, sanıklar mütalaaya karşı beyanda bulunmaya devam etti.
Söz verilen bir kısım tutuklu sanıklar, havalimanına terör saldırı nedeniyle gittiklerini, darbe kalkışması hakkında bir bilgilerinin olmadığını, terör konusu nedeniyle kışladan çıkış yaptıklarını belirtti.
Müşteki beyanlarını reddeden bir kısım sanıklar, vatandaşa ateş etmediklerini, havaya ateş ettiklerini, kimseyi öldürme veya yaralama kasıtlarının bulunmadığını, komutanlarının emirleri doğrultusunda hareket ettiklerini ifade etti.
Bir kısım sanıklar, askerlikte emir komuta zincirinin çok önemli olduğunu, bu kapsamda hareket ettiklerini, olayları öğrendikten sonra dönmek için uğraştıklarını, ast-üst ilişkilerini uyguladıklarını ve suçsuz olduklarını öne sürdü.
Sanıklar, esas hakkındaki mütalaaya katılmadıklarını dile getirerek, beraatlerini talep etti.
Duruşma, yarına ertelendi.
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