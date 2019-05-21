Çeyrek altın günü 403,00 liradan tamamladı
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 403,00 liradan işlem gördü
|21 Mayıs 2019 17:22
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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,08 artışla 247,80 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 403,00 lira, Cumhuriyet altını 1.653,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,08 yükselişle 247,80 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|247,40
|247,60
|247,60
|247,80
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.630,00
|1.651,00
|1.632,00
|1.653,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|225,50
|229,50
|225,60
|229,60
|Lira(Tam) Ziynet
|1.593,00
|1.613,00
|1.595,00
|1.615,00
|Yarım Ziynet
|797,00
|807,00
|798,00
|808,00
|Çeyrek Ziynet
|398,00
|403,00
|398,00
|403,00
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