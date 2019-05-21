1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Çeyrek altın günü 403,00 liradan tamamladı

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 403,00 liradan işlem gördü
 21 Mayıs 2019 17:22
Yazdır
Çeyrek altın günü 403,00 liradan tamamladı

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,08 artışla 247,80 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 403,00 lira, Cumhuriyet altını 1.653,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,08 yükselişle 247,80 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ SALI
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 247,40 247,60 247,60 247,80
Cumhuriyet Ata Lira 1.630,00 1.651,00 1.632,00 1.653,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 225,50 229,50 225,60 229,60
Lira(Tam) Ziynet 1.593,00 1.613,00 1.595,00 1.615,00
Yarım Ziynet 797,00 807,00 798,00 808,00
Çeyrek Ziynet 398,00 403,00 398,00 403,00
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Gün sonu döviz fiyatları
21 Mayıs 2019 17:11		 Borsa günü yatay tamamladı
20 Mayıs 2019 18:17
Çeyrek altın kapanışta 403,00 liradan işlem gördü
20 Mayıs 2019 17:31		 Dolar günü 6,02 TL seviyelerinde tamamladı
20 Mayıs 2019 17:14
Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
20 Mayıs 2019 13:15		 Seçim sonrası döviz dalgalanmaları normalleşecek
17 Mayıs 2019 23:30
Borsa günü düşüşle tamamladı
17 Mayıs 2019 18:22		 'Döviz hareketliliği konusunda saldırılara maruz kaldık'
17 Mayıs 2019 18:17
Çeyrek altın haftayı 406,00 TL'den tamamladı
17 Mayıs 2019 17:27		 Dolar haftayı 6,04 TL'den tamamladı
17 Mayıs 2019 17:05
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:53 - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde otomobilde yangın17:43 - Yıldırımdan gazetecilere 'yer sofrası' yanıtı17:41 - FETÖ sanığı doktora hapis cezası17:39 - Doğaya 800 bin yararlı böcek salındı17:35 - Postacılara ve kargoculara meslek standardı geliyor17:22 - Çeyrek altın günü 403,00 liradan tamamladı17:20 - 'Halk Bank'a ceza verilecek' twitine hapis cezası17:18 - FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davası yarına ertelendi17:16 - FETÖ'nün askeri öğrenciler sorumlusuna tutuklama17:13 - 4 imam hatip, çöken tente davasında hakim karşına çıktı
17:11 - Gün sonu döviz fiyatları17:08 - Eski tuğgeneral Sönmezateş: Evet Marmaris'e gittim, bu işi yaptım16:53 - Adalet Bakanı Gül'den personel alım açıklaması16:45 - TBMM Genel Kurulu toplandı16:44 - Süleyman Soylu, Sözcü yazarının iddiasına cevap verdi16:34 - Oyuncu Özgün Aydın'ın polise direnmekten hapsi istendi16:30 - Bylock kullanan eski sağlık memuru kadına ceza16:25 - Uzmanların, Samsun'daki 'birlik fotoğrafı'na yorumları
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı yeni ara tatil uygulamasını nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
KPSS istatistikleri yayımlandı
Binlerce memura devlette kariyer fırsatı
Askerlik engel değil fırsat oldu
Ekrem İmamoğlu'nu kızdıran tartışma
İl Müdür'ünün aracını durduran polise yargıdan iyi haber
Adalet Bakanı Gül'den personel alım açıklaması
Haluk Levent de, mülakatsız alım istedi
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı!
Terörle Mücadele Kanunu'nda değişiklik gündemde
EGM, naklen atanma isteğini 2.kez reddetti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
beni bana bırakın 1
sap gelip saman gitmek 4
kaybettikten sonra kıymet bilmek 1
jeep 2
Baykuş 2
marketlerde satılan ucuz etler 6
kadının kuklası olan erkek 1
çuvaldız 1
yan yana ayrı yazılırken neden apayrı bitişik yazılır sorunsalı 1
raw food 3
SON İLANLAR
Ankara Sosyal Bilimler Ünv. Y.Lisans ve Doktora Program İlanı
Kırklareli Ünv. Fen Bilimleri Ens. Y.Lisans ve Doktora Program İlanı
Kırklareli Ünv. Sosyal Bilimler Ens. Y.Lisans ve Doktora Program İlanı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Y.Lisans ve Doktora İlanı
Fethiye Polisevi Geçici İşçi Alım İlanı
MSB 42. Bakım Fabrika Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Eskişehir Sarıcakaya Belediyesi 2 İşçi Alacak
Konya Çeltik Belediyesi 2 İşçi Alacak
Antalya Kaş Likya Turizm Geçici 76 İşçi Alacak
Çankırı Germece Grub 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam