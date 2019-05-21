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Postacılara ve kargoculara meslek standardı geliyor

Mesleki Yeterlilik Kurumu ve PTT AŞ arasında imzalanan "Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama İş Birliği Protokolü" ile postacılar, kurye ve kargo dağıtım elemanlarına mesleki yeterlilik kazandırılacak
 21 Mayıs 2019 17:35
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Postacılara ve kargoculara meslek standardı geliyor

Mesleki Yeterlilik Kurumu ve Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ (PTT) arasında imzalanan protokol kapsamında postacılar ile kurye ve kargo dağıtım elemanlarına mesleki yeterlilik kazandırılacak.

Mesleki Yeterlilik Kurumunda, "Postacı (Seviye 4)" meslek standardı, "Postacı (Seviye 4)" ve "Kargo Dağıtım Elemanı (Seviye 4)" ulusal yeterliliklerinin hazırlanması amacıyla yapılan "Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama İş Birliği Protokolü"nün imza töreni düzenlendi.

Törene, Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Adem Ceylan ile PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik katıldı.

Ceylan, buradaki konuşmasında, postacı ile kurye ve kargo dağıtım elemanları için mesleki standardın ve yeterliliğin hazırlanacağını belirtti.

Her iki mesleğin de önemine işaret eden Ceylan, bu mesleklerden 82 milyon vatandaşın çok önemli kısmının istifade ettiğini söyledi.

Mesleki Yeterlilik Kurumunun çalışmalarına ilişkin bilgi veren Ceylan, kurum tarafından 829 ulusal mesleğin meslek standardının hazırlanarak yürürlüğe konulduğunu ifade etti.

Ceylan, "Bugün itibarıyla 629 bin kişi mesleki yeterlilik belgesine kavuştu." dedi.

Yeterlilik verecekleri birçok meslek bulunduğunu aktaran Ceylan, 27 sektörden 150 civarında mesleğin standardı ve yeterlilik çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Bir basın mensubunun, "Özel kargo çalışanları da bu eğitime dahil olabilecek mi?" sorusuna Ceylan, "Eğitimini alan, 'Ben bu işi biliyorum, öğrendim.' diyenler de bizim sınav belgelendirme merkezlerine gelecekler, teorik ve performans sınavlarına girecekler, bu standart ve yeterliliklerde öngörülen asgari bilgi ve beceriyi sağlayabilirlerse kendilerine mesleki yeterlilik belgesi verilecektir." yanıtını verdi.

PTT Genel Müdürü Bozgeyik de PTT'nin vatandaşa daha kaliteli hizmet sunmak için gayret ettiğini dile getirdi.

Bozgeyik, postacıların ve kargo taşıyıcılarının mesleki yeterliliklerinin Mesleki Yeterlilik Kurumunca belirleneceğini ve böylece çalışanların yetkin şekilde kamuya hizmet edeceğini belirtti.

Genel Müdür Bozgeyik, "Sahada çalışan 15 bine yakın postacımız var. Bunların tamamını bu vesileyle belgelendirmek suretiyle hizmet kalitesini artıracağız." ifadesini kullandı.

Konuşmaların Ceylan ile Bozgeyik, "Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama İş Birliği Protokolü"nü imzaladı.
Anadolu Ajansı
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