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Doğaya 800 bin yararlı böcek salındı

Konya Ovası'nda süne zararlısı ile mücedele için İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce laboratuvar ortamında üretilen 800 bin faydalı böcek doğaya bırakıldı
 21 Mayıs 2019 17:39
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Doğaya 800 bin yararlı böcek salındı

Tarımda kalite ve verimliliğin arttırılması amacıyla Konya Tarım ve Orman Müdürlüğünce laboratuvar ortamında üretilen 800 bin faydalı böcek doğaya salındı.

Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü uygulama sahasında düzenlenen "Süneyle Biyolojik Mücadelede Faydalı Böcek Salımı" programında, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin "hububat ambarı" Konya'da 10-11 milyon dekarlık alanda hububat tarımı yapıldığını söyledi.

Hububatta verim ve kaliteyi etkileyen en önemli unsurun sünenin neden olduğu "emgi" zararı olduğunu belirten Baydar, şöyle devam etti:

"Biyolojik mücadele, tarım alanlarındaki zararlıları baskı altına alarak, ekonomiye zarar seviyesinin altında tutmak için zararlıların doğal düşmanlarından yararlanılan zirai mücadeledir. Süne yumurta parazitoidleri, sünenin en önemli ve etkili doğal düşmanıdır. Bu parazitoidler süne yumurtalarına kendi yumurtalarını bırakmak suretiyle, sünenin yani zararlı böceklerin çoğalmasını engellemektedir."

- "Ülkesel Süne Projesi" başlatıldı

Baydar, Tarım ve Orman Bakanlığınca 2004 yılında "Ülkesel Süne Projesi"nin başlatıldığını hatırlatarak, "Bu projeyle biyolojik mücadelenin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması hedeflenmiştir. Proje ile faydalı parazitoidlerin yeni üretim metodları geliştirilirken, aynı zamanda kitlesel üretimlerle tabiat desteklenecek, salımı yapılan parazitoidlerin yaşayabileceği doğal ortamlar oluşturulacaktır." diye konuştu.

Hububata zarar veren süneye karşı biyolojik mücadele amacıyla Konya'da 2007 yılında faydalı böcek üretim laboratuvarı kurduklarını ifade eden Baydar, laboratuvarda bugüne kadar 21 milyonu aşkın faydalı böcek üretildiğini, doğaya salınan böceklerin tarımda kalite ve verimi arttırdığını bildirdi.

Baydar, Adana'da üretilip Konya'ya getirilenlerle toplamda 33 milyon faydalı böceğin doğaya salındığını kaydetti.

Konuşmaların ardından, 800 bin faydalı böcek doğaya salındı.
Anadolu Ajansı
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