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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde otomobilde yangın
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde otomobilde yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgede trafik yoğunluğu oluştu
|21 Mayıs 2019 17:53
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