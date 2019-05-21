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OECD, Türkiye'nin büyüme tahminini aşağı çekti

OECD, Türkiye ekonomisiyle ilgili daralma tahminini yüzde 1,8'den yüzde 2,6'ya revize etti
 21 Mayıs 2019 17:58
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OECD, Türkiye'nin büyüme tahminini aşağı çekti

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme beklentilerini aşağı çekti.

OECD ekonomik görünüm raporunda Türkiye ekonomisiyle ilgili daralma tahminini yüzde 1,8'den yüzde 2,6'ya revize etti. Kuruluş 2020 büyüme beklentisini de yüzde 3,2'den yüzde 1,6'ya düşürdü.

Raporda iç ve dış güveni zedeleyecek herhangi yeni bir şok yaşanmaması halinde ekonominin 2019'un ikinci yarısından itibaren toparlanma sürecine gireceği belirtildi.

Merkez Bankası'nın net uluslararası rezerv pozisyonunu yeniden yapılandırması ve kredibilitesini artırması gerektiği de kaydedildi.
NTV
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