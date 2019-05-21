OECD, Türkiye'nin büyüme tahminini aşağı çekti
OECD, Türkiye ekonomisiyle ilgili daralma tahminini yüzde 1,8'den yüzde 2,6'ya revize etti
|21 Mayıs 2019 17:58
|Yazdır
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme beklentilerini aşağı çekti.
OECD ekonomik görünüm raporunda Türkiye ekonomisiyle ilgili daralma tahminini yüzde 1,8'den yüzde 2,6'ya revize etti. Kuruluş 2020 büyüme beklentisini de yüzde 3,2'den yüzde 1,6'ya düşürdü.
Raporda iç ve dış güveni zedeleyecek herhangi yeni bir şok yaşanmaması halinde ekonominin 2019'un ikinci yarısından itibaren toparlanma sürecine gireceği belirtildi.
Merkez Bankası'nın net uluslararası rezerv pozisyonunu yeniden yapılandırması ve kredibilitesini artırması gerektiği de kaydedildi.
3 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Borsa günü düşüşle tamamladı
21 Mayıs 2019 18:17
|Çeyrek altın günü 403,00 liradan tamamladı
21 Mayıs 2019 17:22
|Gün sonu döviz fiyatları
21 Mayıs 2019 17:11
|Borsa günü yatay tamamladı
20 Mayıs 2019 18:17
|Çeyrek altın kapanışta 403,00 liradan işlem gördü
20 Mayıs 2019 17:31
|Dolar günü 6,02 TL seviyelerinde tamamladı
20 Mayıs 2019 17:14
|Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
20 Mayıs 2019 13:15
|Seçim sonrası döviz dalgalanmaları normalleşecek
17 Mayıs 2019 23:30
|Borsa günü düşüşle tamamladı
17 Mayıs 2019 18:22
|'Döviz hareketliliği konusunda saldırılara maruz kaldık'
17 Mayıs 2019 18:17