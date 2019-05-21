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Hırsızlık şüphelisi rezidansta yakalandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir evden ziynet eşyası ve otomobil çalınmasıyla ilgili aranan şüpheli İstanbul'da kaldığı rezidansta gözaltına alındı
 21 Mayıs 2019 18:10
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Hırsızlık şüphelisi rezidansta yakalandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ziynet eşyası ve otomobil çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Mart ayında İzmit'teki 3 evden 200 bin lira değerinde ziynet eşyası ve otomobil çalınmasıyla ilgili Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar kapsamında şüphelilerden C.G. (23) İstanbul'da bir rezidansta gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Aynı olaya karışan şüpheli A.C'nin (20) de başka bir suçtan Bursa'da gözaltına alındığı ve tutuklandığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı
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