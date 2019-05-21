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Bakan Selçuk: Yeni modelde öğretmen eğitimi çok önemli

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni ortaöğretim tasarımının başarılı olabilmesi için gerekli unsurlar ile ilgili olarak, "Öğretmen eğitimi bunun çok önemli bir parçası. İçeriklerin, materyallerin üretilmesi çok önemli ve bunun diğer süreçlerinin bütünsel olarak ele alınması gerçekten çok kritik. Öğretmen eğitimi, materyallerin geliştirilmesi ve rehberlik son derece kritik bir üçlü" dedi
 21 Mayıs 2019 18:28
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Bakan Selçuk: Yeni modelde öğretmen eğitimi çok önemli

Milli Eğitim Bakanlığı, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da, Bakan Ziya Selçuk'un yeni ortaöğretim tasarımının başarılı olabilmesi için gereken unsurlarla ilgili yaptığı değerlendirmenin videosunu paylaştı.

Bakan Selçuk, yeni ortaöğretim tasarımının aslında sadece bir ortaöğretim tasarımı olmadığına dikkat çekerek, "Öğretmen eğitimi bunun çok önemli bir parçası. İçeriklerin, materyallerin üretilmesi çok önemli ve bunun diğer süreçlerinin bütünsel olarak ele alınması gerçekten çok kritik. Öğretmen eğitimi, materyallerin geliştirilmesi ve rehberlik son derece kritik bir üçlü" dedi.

Rehberlik sisteminin yeni ortaöğretim tasarımındaki önemine işaret eden Bakan Selçuk, "Eğer öğrencilerin ders seçmesiyle ilgili bir şeyden söz ediyorsak çok güçlü bir rehberlik ve kariyer yönlendirme sistemine ihtiyaç var. Bütün bu altyapı hazırlanmadan, yani öğretmen eğitimi sağlanmadan, içerikler, materyaller geliştirilmeden, çok kuvvetli bir rehberlik, kişisel rehberlik ve kariyer yönlendirme yapısı kurulmadan böyle bir sistemi hayata geçirmek çok zor" diye konuştu.

'ÜÇ AYAKLI REHBERLİK SİSTEMİ'

Yeni tasarım ile ilgili hazırlık çalışmalarının başlatılacağını söyleyen Ziya Selçuk, rehberlik sistemini de aile, çocuk ve öğretmen olmak üzere üç açıdan ele alacaklarını açıkladı.

Bakan Selçuk, yaptıkları hazırlık çalışmalarıyla önce öğretmenlerin yetişmesine yönelik katkılar sağlayacaklarını söyleyerek, şöyle konuştu: "Bu arada materyallerimizin, ders kitaplarımızın, içeriklerimizin geliştirilmesine ilişkin, yeni bakış açısına uygun materyallerin geliştirilmesi için hazırlıklar yapacağız ki, yapmaya başladık zaten. Ve çok güçlü bir rehberlik sistemini, biraz önce ifade ettiğim gibi, önemsiyoruz. Rehberlik sistemi, aile açısından da rehberlik, çocuk açısından da rehberlik, öğretmen açısından da rehberlik olarak ele alınmalı. Bu sacayağı içerisinde yapılabilecek rehberlikle çocukların, öğrencilerimizin, gençlerimizin, ortaöğretimde kendilerini bulmaları için de bir fırsat tanımış olacağız."

DHA
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