Bakan Selçuk: Yeni modelde öğretmen eğitimi çok önemli
|21 Mayıs 2019 18:28
|Yazdır
Milli Eğitim Bakanlığı, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da, Bakan Ziya Selçuk'un yeni ortaöğretim tasarımının başarılı olabilmesi için gereken unsurlarla ilgili yaptığı değerlendirmenin videosunu paylaştı.
Bakan Selçuk, yeni ortaöğretim tasarımının aslında sadece bir ortaöğretim tasarımı olmadığına dikkat çekerek, "Öğretmen eğitimi bunun çok önemli bir parçası. İçeriklerin, materyallerin üretilmesi çok önemli ve bunun diğer süreçlerinin bütünsel olarak ele alınması gerçekten çok kritik. Öğretmen eğitimi, materyallerin geliştirilmesi ve rehberlik son derece kritik bir üçlü" dedi.
Rehberlik sisteminin yeni ortaöğretim tasarımındaki önemine işaret eden Bakan Selçuk, "Eğer öğrencilerin ders seçmesiyle ilgili bir şeyden söz ediyorsak çok güçlü bir rehberlik ve kariyer yönlendirme sistemine ihtiyaç var. Bütün bu altyapı hazırlanmadan, yani öğretmen eğitimi sağlanmadan, içerikler, materyaller geliştirilmeden, çok kuvvetli bir rehberlik, kişisel rehberlik ve kariyer yönlendirme yapısı kurulmadan böyle bir sistemi hayata geçirmek çok zor" diye konuştu.
'ÜÇ AYAKLI REHBERLİK SİSTEMİ'
Yeni tasarım ile ilgili hazırlık çalışmalarının başlatılacağını söyleyen Ziya Selçuk, rehberlik sistemini de aile, çocuk ve öğretmen olmak üzere üç açıdan ele alacaklarını açıkladı.
Bakan Selçuk, yaptıkları hazırlık çalışmalarıyla önce öğretmenlerin yetişmesine yönelik katkılar sağlayacaklarını söyleyerek, şöyle konuştu: "Bu arada materyallerimizin, ders kitaplarımızın, içeriklerimizin geliştirilmesine ilişkin, yeni bakış açısına uygun materyallerin geliştirilmesi için hazırlıklar yapacağız ki, yapmaya başladık zaten. Ve çok güçlü bir rehberlik sistemini, biraz önce ifade ettiğim gibi, önemsiyoruz. Rehberlik sistemi, aile açısından da rehberlik, çocuk açısından da rehberlik, öğretmen açısından da rehberlik olarak ele alınmalı. Bu sacayağı içerisinde yapılabilecek rehberlikle çocukların, öğrencilerimizin, gençlerimizin, ortaöğretimde kendilerini bulmaları için de bir fırsat tanımış olacağız."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Binali Yıldırım, Bağcılar'da esnaf ziyareti yaptı
21 Mayıs 2019 19:12
|Yıldırımdan gazetecilere 'yer sofrası' yanıtı
21 Mayıs 2019 17:43
|TBMM Genel Kurulu toplandı
21 Mayıs 2019 16:45
|Süleyman Soylu, Sözcü yazarının iddiasına cevap verdi
21 Mayıs 2019 16:44
|Uzmanların, Samsun'daki 'birlik fotoğrafı'na yorumları
21 Mayıs 2019 16:25
|Mazbatasını alamayan CHP'li başkan Erdoğan'dan özür diledi
21 Mayıs 2019 16:16
|Vatandaşlardan Samsun'daki 'birlik fotoğrafı'na destek
21 Mayıs 2019 16:06
|'Hepimizin ortak amacı güçlü bir demokrasiyi inşa etmektir'
21 Mayıs 2019 15:52
|TRT'den Kılıçdaroğlu'nun iddialarına cevap
21 Mayıs 2019 15:46
|THY Başkanı Aycı: 10 bin kişi alacağız
21 Mayıs 2019 15:42