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FETÖ'nun Muğla çatı davasında 32 sanığa ceza

41 sanıklı FETÖ Muğla Çatı duruşmasında 32 sanık hakkında 8 yıl 9 ay ile 1 yıl 8 ay 18 gün arasında hapis cezası, 6 sanığın tutukluluk halinin devamına ve 4 sanığın da beraatine karar verildi
 21 Mayıs 2019 18:43
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FETÖ'nun Muğla çatı davasında 32 sanığa ceza

41 sanıklı FETÖ Muğla Çatı duruşmasında 32 sanık hakkında 8 yıl 9 ay ile 1 yıl 8 ay 18 gün arasında hapis cezası, 6 sanığın tutukluluk halinin devamına ve 4 sanığın da beraatine karar verildi.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Muğla'daki 'Çatı oluşumuna' yönelik haklarında dava açılan 9'u tutuklu 41 sanığın yargılandığı dava Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Davanın karar duruşmasına, tutuklu ve bazı tutuksuz sanıklar ile aileleri katıldı. Duruşmada mahkeme heyeti sanıklara son sözlerini sordu. Tutuklu bulunan bazı sanıklar son duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Son sözlerini söyleyen sanıklar suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraatlerini talep etti. Mahkeme heyeti sanıkların son sözlerinin ardından duruşmaya kısa bir ara verdi. Aranın ardından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması Muğla Çatı duruşmasında karar salonda bulunan ve SEGBİS kanalıyla bağlanan sanıkların yüzüne okundu. Kararda 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 32 sanığa 8 yıl 9 ay ile 1 yıl 8 ay 18 gün arasında hapis cezası, 6 sanığın da tutukluluklarının devamına karar verildi. 4 sanığın beraatine karar verilirken, firari 5 sanığın dosyası ayrıldı.

Mahkeme heyeti sanıklar ile ilgili verdiği kararın ardından 5 yurt ve 1 okulun da örgütün faaliyetlerine tahsis edildiği ve sanıkların iyi niyetli üçüncü kişi olmaması nedeniyle müsaderesine karar verdi.

İhlas Haber Ajansı
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