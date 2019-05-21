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Eşine şiddet uygulayan belediye işçisinin ikramiyesi kesilecek

Çorlu Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında süren toplu iş görüşmeleri sonlandırılarak iş sözleşmesi imzalandı. Sözleşmeye göre eşine şiddet uygulayan personelin ikramiyesi kesilecek.
 21 Mayıs 2019 19:03
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Eşine şiddet uygulayan belediye işçisinin ikramiyesi kesilecek

Çorlu Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında süren toplu iş görüşmeleri sonlandırılarak iş sözleşmesi imzalandı. Sözleşmeye göre eşine şiddet uygulayan personelin ikramiyesi kesilecek.

Çorlu Belediyesi encümen salonunda düzenlenen imza törenine Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Belediye Başkan Yardımcıları Adnan Kum ve Güner Çetin, Belediye-İş Sendikası Trakya Şube Başkanı İbrahim Özçelik ve sendika temsilcileri katıldı.

Kadınlar gününde kadın çalışanlara izin

Çorlu Belediyesi ve Belediye-İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesine eklenen bazı maddeler dikkat çekti. İşçilerin lehine önemli gelişmeler içeren toplu iş sözleşmesine göre; aile içi şiddet uygulayan işçinin ikramiyesi kesilecek. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın işçiler bir gün idari izinli sayılacak. Ayrıca oğlu askere giden işçiler asker yardımı alabilecek.

İmzalanan sözleşmeyi değerlendiren Başkan Sarıkurt, "Yaptığımız görüşmeler sonucunda her iki taraf için de makul sayılabilecek şartlarda toplu iş sözleşmemizi imzaladık. Çorlu Belediyesi olarak personelimize imkanlar çerçevesinde iyi çalışma şartları sağlamayı ilke edindik. İşçilerimizin, memurlarımızın, kısacası tüm personelimizin en iyi şartlara sahip olabilmesi ve günümüz ekonomisi şartlarında zorlanmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Ayrıca eklediğimiz bazı maddelerle örnek olacağımıza inanıyorum. İmzalamış olduğumuz toplu iş sözleşmesinin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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