ODTÜ'de, akademisyenler için 67 yaş kararı
ODTÜ'nün Kuzey Kıbrıs Kampüsü'nde 67 yaşının üzerindeki hocaların görevlerine son verme kararı aldığı belirtiliyor.
|21 Mayıs 2019 19:03
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ODTÜ, Kuzey Kıbrıs Kampüsü'nde çalışan 67 yaşının üzerindeki akademisyenlerin görevlerine son verecek.
Kampüste bulunan 5 profesörden 3'nün ilişiğinin, 67 yaşını geçtiği gerekçesiyle bu yıl içinde sonlandırılacağı ifade edildi.
Bugün, Birgün gazetesinde yer alan haber üniversite tarafından yalanmadı
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