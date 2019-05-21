HSK, Nisan 2019 terfi listesini açıkladı
Hakimler Savcılar Kurulu, Nisan 2019 terfi listesini açıkladı.
|21 Mayıs 2019 19:13
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HSK Başkanvekili ve 2. Daire Başkanı Mehmet Yılmaz'ın açıklaması:
Hsk İkinci Dairesi; 1699 (Adli) 473 (İdari)Yargı Hakimi ile 981 Cumhuriyet Savcısını kapsayan 2019 (Nisan) Terfi çalışmasını bugün sonuçlandırdı.
Terfi çalışmaları sonunda; emsalleri arasında mesleğin birinci sınıfına ayrılacak şekilde temayüz ettikleri kanaatine varılan 138 Adli Yargı, 9 İdari Yargı ve 71 Cumhuriyet Savcısının mesleğin birinci sınıfına ayrılmasına karar verildi
Terfi sonuçlarının, meslektaşlarımıza, yargı camiamıza ve adalet hizmetine hayırlı olmasını dilerim
Hakimler Savcılar Kurulu, Nisan 2019 terfi listesini açıkladı. Tıklayınız.
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