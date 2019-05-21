1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

HSK, Nisan 2019 terfi listesini açıkladı

Hakimler Savcılar Kurulu, Nisan 2019 terfi listesini açıkladı.
 21 Mayıs 2019 19:13
Yazdır
HSK, Nisan 2019 terfi listesini açıkladı

HSK Başkanvekili ve 2. Daire Başkanı Mehmet Yılmaz'ın açıklaması:

Hsk İkinci Dairesi; 1699 (Adli) 473 (İdari)Yargı Hakimi ile 981 Cumhuriyet Savcısını kapsayan 2019 (Nisan) Terfi çalışmasını bugün sonuçlandırdı.

Terfi çalışmaları sonunda; emsalleri arasında mesleğin birinci sınıfına ayrılacak şekilde temayüz ettikleri kanaatine varılan 138 Adli Yargı, 9 İdari Yargı ve 71 Cumhuriyet Savcısının mesleğin birinci sınıfına ayrılmasına karar verildi

Terfi sonuçlarının, meslektaşlarımıza, yargı camiamıza ve adalet hizmetine hayırlı olmasını dilerim

Hakimler Savcılar Kurulu, Nisan 2019 terfi listesini açıkladı. Tıklayınız.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
ODTÜ'de, akademisyenler için 67 yaş kararı
21 Mayıs 2019 19:03		 Cezaevinde bulunan annelere 'ev tipi cezaevi' geliyor
21 Mayıs 2019 08:47
Binlerce memura devlette kariyer fırsatı
21 Mayıs 2019 08:30		 Askerlik engel değil fırsat oldu
21 Mayıs 2019 08:05
İzinsiz drone kullanmaya 5 yıl hapis cezası
20 Mayıs 2019 21:33		 Rize'deki kaçak yapılarla ilgili yıkım kararı
20 Mayıs 2019 21:12
O Emniyetin Lara Croftu... Hedefi tam 12'den vuruyor
20 Mayıs 2019 19:04		 2019 yılı İhtisas Kursu Seçme duyurusu yayımlandı
20 Mayıs 2019 15:23
EGO'dan öncelikli yolcuya özel desenli koltuk
20 Mayıs 2019 08:30		 Yeni askerlik sistemine geçiş 2020'de
20 Mayıs 2019 08:00
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:34 - Meteorolojiden akdeniz'de kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı19:27 - Öğrenciye sigara satan tekel bayisine 14 bin lira ceza19:13 - HSK, Nisan 2019 terfi listesini açıkladı19:12 - Binali Yıldırım, Bağcılar'da esnaf ziyareti yaptı19:03 - Eşine şiddet uygulayan belediye işçisinin ikramiyesi kesilecek19:03 - ODTÜ'de, akademisyenler için 67 yaş kararı18:54 - Caminin deposundan iguana çıktı18:50 - Aralarında muvazzaflarında olduğu 11 askere gözaltı18:46 - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracını ateşe verip köprüden atladı18:43 - FETÖ'nun Muğla çatı davasında 32 sanığa ceza
18:41 - Sakarya'da 4 kişinin öldüğü silahlı çatışmada 3 tutuklama18:37 - Erdoğan'dan, 'Kırım Tatar Sürgünü' açıklaması18:28 - Bakan Selçuk: Yeni modelde öğretmen eğitimi çok önemli18:17 - Borsa günü düşüşle tamamladı18:13 - İnsanlık tarihinin kara lekesi: Çerkes sürgünü18:10 - Hırsızlık şüphelisi rezidansta yakalandı17:58 - OECD, Türkiye'nin büyüme tahminini aşağı çekti17:53 - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde otomobilde yangın
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı yeni ara tatil uygulamasını nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
KPSS istatistikleri yayımlandı
Binlerce memura devlette kariyer fırsatı
Adalet Bakanı Gül'den personel alım açıklaması
Askerlik engel değil fırsat oldu
Ekrem İmamoğlu'nu kızdıran tartışma
İl Müdür'ünün aracını durduran polise yargıdan iyi haber
Haluk Levent de, mülakatsız alım istedi
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı!
Terörle Mücadele Kanunu'nda değişiklik gündemde
EGM, naklen atanma isteğini 2.kez reddetti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
çocuk 5
Değeri sonradan anlaşılan başlıklar 4
şu an çalan şarkı 3
huawei 2
yusuf peygamber 2
erkek varlıkta kadın yoklukta belli olur 2
marketlerde satılan ucuz etler 7
yarım yamalak 2
memurlar.net bağımlılığı 1
zeki insanlar espri yapar fakat espriyi anlayanlar daha zekalı 2
SON İLANLAR
Ankara Sosyal Bilimler Ünv. Y.Lisans ve Doktora Program İlanı
Kırklareli Ünv. Fen Bilimleri Ens. Y.Lisans ve Doktora Program İlanı
Kırklareli Ünv. Sosyal Bilimler Ens. Y.Lisans ve Doktora Program İlanı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Y.Lisans ve Doktora İlanı
Fethiye Polisevi Geçici İşçi Alım İlanı
MSB 42. Bakım Fabrika Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Eskişehir Sarıcakaya Belediyesi 2 İşçi Alacak
Konya Çeltik Belediyesi 2 İşçi Alacak
Antalya Kaş Likya Turizm Geçici 76 İşçi Alacak
Çankırı Germece Grub 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam