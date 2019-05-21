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Türk iş adamlarından şehit aileleri için iftar sofrası

Azerbaycan-Türkiye İş Adamları Birliği, Bakü'de şehit aileleri, gaziler ve dar gelirli vatandaşlar için iftar organizasyonu yaptı
 21 Mayıs 2019 20:41
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Türk iş adamlarından şehit aileleri için iftar sofrası

Azerbaycan Türkiye İş Adamları Birliği (ATİB) şehit aileleri, gaziler ve dar gelirli vatandaşlar için iftar sofrası açtı.

Bakü'de düzenlenen programa Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, Tacikistan'ın Bakü Büyükelçisi Rustam Soliyev, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, Nerimanov İli Vali Yardımcısı Şahmar İbadov, Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri, şehit yakınları, Karabağ savaşı gazileri ve davetliler katıldı.

Büyükelçi Özoral, konuşmasında, ramazanın en güzel yanlarından birinin birlikte iftar açmak olduğunu, iftarda şehit ve gazilerle bir arada bulunmaktan da ayrı bir şeref duyduğunu söyledi.

Özoral, "Birlik oldukça her zaman daha güçlü olacağız. Türkiye ve Azerbaycan olarak her zaman birlikte olmamız lazım. Birlik olursak daha güçlü olacağız ve bütün dünyaya karşı daha da dik duracağız." dedi.

KKTC Bakü Temsilcisi Turganer de şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelmekten duyduğu onuru ifade etti.

Tacikistan'ın Bakü Büyükelçisi Soliyev de şehitlere rahmet dileklerinde bulunarak, Azerbaycan ve Türkiye'yi kardeş ülke olarak gördüklerini kaydetti.

Bakü'ye bağlı Nerimanov İli Vali Yardımcısı Şahmar İbadov, böyle organizasyona imza attıkları için Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğine ve ATİB'e teşekkür etti.

ATİB Başkanı Cemal Yangın da vatan için şehit düşenlerin aileleriyle bir arada olmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını belirten Yangın, iftar etkinliğine katılan yetkililere teşekkürlerini iletti.

Anadolu Ajansı
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