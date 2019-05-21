1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Gaziantep'te trafik kazası: 11 yaralı

Bir minibüs ile iki otomobilin karıştığı kazada 11 kişi yaralandı
 21 Mayıs 2019 21:04
Yazdır
Gaziantep'te trafik kazası: 11 yaralı

Gaziantep'te biri minibüs 3 aracın karıştığı trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

Gaziantep-Şanlıurfa kara yolunun 7. kilometresinde Gaziantep ile Nizip arasında yolcu taşıyan Nüveran Mercan idaresindeki 27 ANR 46 plakalı minibüs, önce Ferit Aydın yönetimindeki 21 AAE 044 plakalı otomobille daha sonra karşı yönden gelen sürücüsü öğrenilemeyen 27 C 3437 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 11 kişi, 112 Acil Servis ekiplerice kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla tekrar açıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracını ateşe verip köprüden atladı
21 Mayıs 2019 18:46		 Sakarya'da 4 kişinin öldüğü silahlı çatışmada 3 tutuklama
21 Mayıs 2019 18:41
Hırsızlık şüphelisi rezidansta yakalandı
21 Mayıs 2019 18:10		 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde otomobilde yangın
21 Mayıs 2019 17:53
4 imam hatip, çöken tente davasında hakim karşına çıktı
21 Mayıs 2019 17:13		 Oyuncu Özgün Aydın'ın polise direnmekten hapsi istendi
21 Mayıs 2019 16:34
Sakarya'da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı
21 Mayıs 2019 15:10		 Öldürülen arkeolog Karabük'te toprağa verildi
21 Mayıs 2019 15:06
4 akademisyeni katletmişti! Eski eşi azmettirmiş!
21 Mayıs 2019 14:56		 Valiyim diyerek dolandırıyorlar
21 Mayıs 2019 14:45
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:13 - İBB'den 'Atatürk posteri' açıklaması21:09 - Yeni sistemin ders kitapları için hazırlıklar başladı21:07 - İşte Türkiye'den en çok vatandaşlık hakkını alan ülkeler21:04 - Gaziantep'te trafik kazası: 11 yaralı20:56 - Bakan Dönmez, bakanlık çalışanlarıyla iftarda buluştu20:41 - Türk iş adamlarından şehit aileleri için iftar sofrası20:32 - Cüce gezegenin altında okyanus olabilir20:31 - İBB'den hiçbir vakfa nakit para aktarımı kesinlikle söz konusu değildir19:50 - Kapadokya Alan Başkanlığı kuruluyor19:44 - Sağlık ekipleri tansiyon konusunda vatandaşı uyardı
19:34 - Meteorolojiden akdeniz'de kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı19:27 - Öğrenciye sigara satan tekel bayisine 14 bin lira ceza19:13 - HSK, Nisan 2019 terfi listesini açıkladı19:12 - Binali Yıldırım, Bağcılar'da esnaf ziyareti yaptı19:03 - Eşine şiddet uygulayan belediye işçisinin ikramiyesi kesilecek19:03 - ODTÜ'de, akademisyenler için 67 yaş kararı18:54 - Caminin deposundan iguana çıktı18:50 - Aralarında muvazzaflarında olduğu 11 askere gözaltı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı yeni ara tatil uygulamasını nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
KPSS istatistikleri yayımlandı
Binlerce memura devlette kariyer fırsatı
Adalet Bakanı Gül'den personel alım açıklaması
Askerlik engel değil fırsat oldu
Ekrem İmamoğlu'nu kızdıran tartışma
Haluk Levent de, mülakatsız alım istedi
İl Müdür'ünün aracını durduran polise yargıdan iyi haber
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı!
EGM, naklen atanma isteğini 2.kez reddetti
Terörle Mücadele Kanunu'nda değişiklik gündemde
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Sevdiğini çok belli etme şımarmasın 10
cehennemin dibi 2
yabancı yapımları alt yazılı izlemeyi tercih eden insan 1
hemolyse 2
IV.murad 2
sarma 1
saman 11
alyans takmayan eşler 3
zeki insanlar espri yapar fakat espriyi anlayanlar daha zekalı 2
İftarda dunyayi yiyip maden suyundan medet ummak 3
SON İLANLAR
Ankara Sosyal Bilimler Ünv. Y.Lisans ve Doktora Program İlanı
Kırklareli Ünv. Fen Bilimleri Ens. Y.Lisans ve Doktora Program İlanı
Kırklareli Ünv. Sosyal Bilimler Ens. Y.Lisans ve Doktora Program İlanı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Y.Lisans ve Doktora İlanı
Fethiye Polisevi Geçici İşçi Alım İlanı
MSB 42. Bakım Fabrika Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Eskişehir Sarıcakaya Belediyesi 2 İşçi Alacak
Konya Çeltik Belediyesi 2 İşçi Alacak
Antalya Kaş Likya Turizm Geçici 76 İşçi Alacak
Çankırı Germece Grub 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam