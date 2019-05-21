İBB'den 'Atatürk posteri' açıklaması
|21 Mayıs 2019 21:13
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), belediye binasındaki Atatürk posteri ve Türk bayraklarının kaldırılmasına ilişkin, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızın sona ermesiyle birlikte hizmet binalarımızdan Atatürk posteri ve Türk bayrakları bir sonraki ulusal bayram, resmi bayram ve tarihi günlerde asılmak üzere toplanmıştır." açıklamasında bulundu.
Belediyeden yapılan açıklamada,Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği'nin, tören ve kutlama ilkelerini düzenleyen 2/8 maddesinde yer alan "Bayramın başlangıç ve bitiş saatleri arasında resmi kurumlar bayraklarla donatılır" hükmü uyarınca bütün kamu kurum ve kuruluşlarında olduğu gibi Büyükşehir Belediyesi hizmet binalarının da ulusal ve resmi bayram süresince bayrak ve Atatürk posterleriyle donatıldığı hatırlatılarak, şöyle denildi:
"19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızın sona ermesiyle birlikte hizmet binalarımızdan Atatürk Posteri ve Türk Bayrakları bir sonraki ulusal bayram, resmi bayram ve tarihi günlerde asılmak üzere toplanmıştır."
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