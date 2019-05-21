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Tekirdağ'da denize giren emekli yarbay boğuldu
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde denize giren emekli yarbay boğuldu.
|21 Mayıs 2019 21:19
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde denize giren emekli yarbay boğuldu.
Olay, Süleymanpaşa ilçesi Beyazköy mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, her gün düzenli spor yapıp denize girdiği öne sürülen, Hava Kuvvetlerinden emekli yarbay Atakan Ören (52) deniz kıyısına gitti. Bir süre sonra Ören'in suda hareketsiz kaldığını gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve 112 Sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğine bağlı dalgıç ekibi Ören'i kıyıya çıkardı. Ören'e ilk müdahaleyi olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. İlk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edilen Atakan Ören yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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