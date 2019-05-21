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Maarif Müfettişi, tedavi gördüğü hastanede öldü

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğünde 35 yıldır müfettiş olarak görev yapan Şahin Aslan(60) vefat etti.
 21 Mayıs 2019 21:30
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Maarif Müfettişi, tedavi gördüğü hastanede öldü

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğünde 35 yıldır müfettiş olarak görev yapan Şahin Aslan(60) vefat etti.

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü Maarif Müfettişi Şahin Aslan İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Kastamonu,Sinop ve Karabük illerinde 35 yıldır İl Milli Eğitim Müdürlüğü Maarif Müfettişi olarak 35 yıl hizmet eden 60 yaşındaki Şahin Aslan doğum yeri olan Hanönü ilçesinde toprağa verildi.

Cenazeye Kastamonu Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, Hanönü Kaymakamı Hasan Doğan, Hanönü Belediye Başkanı Serkan Uçar, Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu,müfettiş arkadaşları, İlçe milli eğitim müdürleri,öğretmenler, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Aslan'ın cenazesi Hanönü ilçesinde Halime Hatun Camisinde kılınan öğle namazının ardından kılınan cenaze namazıyla Vakıf Aile Mezarlığında toprağa verildi.
İhlas Haber Ajansı
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