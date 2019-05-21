Belediye Başkanı mesaiye bisikletle gitti

Aydın'ın Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay, bugün mesaiye bisikletle gitti. Yolda kendisine ilgi gösteren vatandaşlarla selamlaşan Atay, kentteki bisiklet yollarını arttırmak için çalışma yapacaklarını söyledi.

Efeler Belediye Başkanı CHP'li Fatih Atay, kendisine bir firma tarafından hediye edilen ancak belediye adına kabul ettiği bisikletle bugün ilk kez belediyeye gitti. Aydın Genç Pedal ekibinin de eşlik ettiği Fatih Atay'ı gören vatandaşlar, el salladı. İlgiye karşılık veren Atay, vatandaşlarla selamlaştı. Evinden yola çıkarak 15 dakikalık bisiklet yolculuğu sonrası belediye binasına ulaşan Atay, İlk etapta 300 metre bisiklet yolu yapacağım. Arkadaşlar, 4 kilometre uzunluğunda bisiklet yolu yapımına uygun bir yer buldu. Onun da imarını düzenliyoruz. Bisiklet kullanan tüm vatandaşlarımız için bu 4 kilometrelik bisiklet yolunu yakın zamanda hizmete sunacağız dedi. Bisiklet kullanmanın sağlıklı olduğunu belirten Atay, Spor yapıldığı için insan sağlığına yararlı. Kirlilik yaratmadığından çevreye de yararlı. Ayrıca cebinizden döviz gitmemiş oluyor dedi.