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Hobi olarak başladı! Şimdi mesleği oldu

AKSARAY'da evlerde boyacılık yapan Kamil Sınav (40), 6 yıl önce hobi olarak başladığı arıcılığı, meslek haline dönüştürdü.
 21 Mayıs 2019 21:48
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Hobi olarak başladı! Şimdi mesleği oldu

AKSARAY'da evlerde boyacılık yapan Kamil Sınav (40), 6 yıl önce hobi olarak başladığı arıcılığı, meslek haline dönüştürdü. Her iki işi de birlikte yürütmeye çalışan Sınav, ilk aldığı iki kovan arının telef olduğunu, pes etmeyip devam etmesi üzerine şu an 85 kovanının bulunduğunu belirtti.

Gülağaç ilçesi Kızılkaya köyünde oturan Kamil Sınav, arıcılığa duyduğu ilgi sonucu boş zamanlarını değerlendirmek için 6 yıl önce hobi olarak iki kovan arı aldı. İki kovandaki arılar bir süre sonra telef oldu. Annesinin, arıcılığı bırakması yönündeki telkinlerine rağmen pes etmeyen Sınav, arıcılığı sürdürdü. Hobi olarak başladığı arıcılığı ek bir gelir kapısına dönüştüren

Sınav, yaşadıklarını anlattı. Sınav, şunları söyledi

İlk önce hobi olarak başladım ve iki kovan arı aldım. Bu iki kovan arının ikisini de telef ettim. Annem bana, 'Oğlum bu işi bırak yapamayacaksın. Boşuna para verme' dedi. Bende bir arkadaşımdan bir oğul arı alarak tekrar arıcılığa başladım. Bir kovan arıyla başladım ve o arı kovanından bir oğul arı daha aldım. Bir daha ki yıl kovan sayımı 4 yaptım. Bir sonraki yıl 10 kovan arım oldu. Ondan sonra annem, 'Ben arıları öldürdüysem, sonucunda tecrübe kazandım. Ben bu işi yapacağım.' dedim. Bundan sonrada kendime bir yol çizdim. Ayrıca gezginci arıcı arkadaşımın bana yardımı çok oldu. Bilmediğim konularda ondan fikir alışverişinde bulunup, ona yardım edip iş öğrenerek, arıcılığın has noktalarını öğrendim.

30 BİN LİRA HİBE ALDI

Sınav, kovan sayısı 22'ye ulaştıktan sonra 'Genç Çiftçi Projesi' başvurduğunu ve 30 bin lira hibe desteği aldığını , böylelikle kovan sayısını 62'ye çıkardığını söyledi. 2017 yılında kovan sayısını 85'e yükselttiğini ifade eden Sınav, o yıl iyi bir üretim gerçekleştirip 30 bin lira bal hasadı gerçekleştirdiğini kaydetti. Geçen yıl verimin az olduğunu; ama bu yıl iyi bir dönem geçireceklerini belirten Sınav, Doğada çiçek bol, nektar akışı gayet güzel durumda. Bununla birlikte doğada otta bol. Biraz sıcak olup dengeli giderse bereketli bir yıl olur. Türkiye standartlarına göre birçok arıcı bir kovandan 8-10 kilo bal alırken, ben bir kovandan 30 kilo bal aldım. dedi.

Sınav, iki oğlunun da kendisine yardımcı olduğunu ve artık arıcılığı mesleğe dönüştürdüğü söyledi.

DHA
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