1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Vali, şehit yakınını makam aracıyla evine gönderdi

Hakkari Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce şehit aileleri ile gaziler onuruna iftar düzenledi - Vali Akbıyık, iftarın ardından 1993'te eşi, 2009'da da oğlu şehit olan 66 yaşındaki Sultan Kaya'yı makam aracıyla evine bıraktırdı
 21 Mayıs 2019 22:04
Yazdır
Vali, şehit yakınını makam aracıyla evine gönderdi

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, iftarda bir araya geldiği şehit yakınını makam aracıyla evine bıraktırdı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce şehit aileleri ve gaziler onuruna Orduevinde iftar programı düzenlendi.

İftara katılan Vali İdris Akbıyık, şehit aileleri ve gazilerle ilgilendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından programda, İl Müftüsü Faruk Gürbüz dua etti.

İftarın ardından, Kıbrıs Barış Harekatına katıldıkları sonradan belirlenen Ahmet Onay ve Mehmet Türkoğlu ile vefat eden Şeref Karuman adına eşi Zarife Karuman'a milli mücadele madalyaları ve beratı verildi.

Vali Akbıyık, burada yaptığı konuşmada, şehit yakınları ve gazilerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Ülke olarak tarihin her döneminde vatan topraklarını savunmak için yüz binlerce şehit verdiklerine işaret eden Akbıyık, şöyle devam etti:

''Anadolu çok önemli bir toprak parçası. Jeopolitik konumu çok yüksek. Bütün dünyanın, şer güçlerinin hepsinin gözü maalesef ülkemizde. İşte bu topraklarda doğru düzgün, huzur içerisinde, müreffeh olarak yaşamanın da bir bedeli oluyor. Bu bedeli de şehitlerimizle gazilerimizle veriyoruz ve bu toprakları çocuklarımıza, torunlarımıza vatan yapıyoruz. Şairin dediği gibi. (Toprak uğrunda ölen varsa vatandır) diyor ya. İşte bizim gerçekten Anadolu'muz, Hakkari'miz, Edirne'miz her tarafı şehitlerimizin kanı ile sulanmış vatan.''

Şehit yakınları ve gazilerin millete ve devlete emanet olduğunu vurgulayan Akbıyık, ''Bizler bu emanete devlet olarak sahip çıkabilmek için her türlü imkanı sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde şehit yakınlarına, gazilerimize sunmaya çalışıyoruz. Onlar artık Türk milletinin evlatları, şehitleri, gazileri. Biraz önce Kıbrıs'ta gazi olan arkadaşlarımıza beratlarını verdik. Bu biraz gecikmiş bir berat. Sebep de daha sonra belirlenmiş. Yeni belirlenebildiği için bugün veriyoruz. Onlara da hayırlı olsun.'' ifadelerini kullandı.

Programın ardından Vali Akbıyık, 1993 yılında Yüksekova ilçesine bağlı Bağdaş köyünde terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada korucu olan eşi Abdulkerim Kaya ile 2009 yılında oğlu Sadullah Kaya'yı şehit veren Sultan Kaya'yı makam aracıyla Gazi Mahallesi'ndeki evine gönderdi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Dışişlerinden Yunanistan'a 19 Mayıs tepkisi
21 Mayıs 2019 22:17		 Bakan Kurum'dan bakanlık personeline müjde
21 Mayıs 2019 22:13
Belediye Başkanı mesaiye bisikletle gitti
21 Mayıs 2019 21:44		 Erdoğan: Türkiye'ye gözümüz gibi bakmalıyız
21 Mayıs 2019 21:22
Amasya Belediye Başkanı, Bahçeli'yi ziyaret etti
21 Mayıs 2019 21:17		 İBB'den 'Atatürk posteri' açıklaması
21 Mayıs 2019 21:13
Yeni sistemin ders kitapları için hazırlıklar başladı
21 Mayıs 2019 21:09		 İşte Türkiye'den en çok vatandaşlık hakkını alan ülkeler
21 Mayıs 2019 21:07
İBB'den hiçbir vakfa nakit para aktarımı kesinlikle söz konusu değildir
21 Mayıs 2019 20:31		 Kapadokya Alan Başkanlığı kuruluyor
21 Mayıs 2019 19:50
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı yeni ara tatil uygulamasını nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
KPSS istatistikleri yayımlandı
Binlerce memura devlette kariyer fırsatı
Adalet Bakanı Gül'den personel alım açıklaması
Askerlik engel değil fırsat oldu
Ekrem İmamoğlu'nu kızdıran tartışma
Haluk Levent de, mülakatsız alım istedi
İl Müdür'ünün aracını durduran polise yargıdan iyi haber
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı!
EGM, naklen atanma isteğini 2.kez reddetti
Terörle Mücadele Kanunu'nda değişiklik gündemde
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
İftarda dunyayi yiyip maden suyundan medet ummak 3
portakallı ördek 1
kadınların anlaşılmayan doğası 6
Sınavlarda iki şıkka indirip yanlışı tercih etmek 6
Transformers 1
evden karıncaların çıkması 5
ekrem imamoğlu benim ayarımda değil 2
evlilik 2
vatandaş sen 2
kadının kuklası olan erkek 2
SON İLANLAR
Ankara Sosyal Bilimler Ünv. Y.Lisans ve Doktora Program İlanı
Kırklareli Ünv. Fen Bilimleri Ens. Y.Lisans ve Doktora Program İlanı
Kırklareli Ünv. Sosyal Bilimler Ens. Y.Lisans ve Doktora Program İlanı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Y.Lisans ve Doktora İlanı
Fethiye Polisevi Geçici İşçi Alım İlanı
MSB 42. Bakım Fabrika Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Eskişehir Sarıcakaya Belediyesi 2 İşçi Alacak
Konya Çeltik Belediyesi 2 İşçi Alacak
Antalya Kaş Likya Turizm Geçici 76 İşçi Alacak
Çankırı Germece Grub 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam