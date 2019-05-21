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Mezun olduğu okulda öğrencilere hayat dersi verdi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş mezun olduğu okulu ziyaret etti.
 21 Mayıs 2019 22:08
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Mezun olduğu okulda öğrencilere hayat dersi verdi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş mezun olduğu okulu ziyaret etti.

Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş mezun olduğu Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. 1987-1989 yılları arasında Makine Teknolojileri Alanı'ndan mezun olan Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonunda öğrencilerin sorularını cevapladı. Başkan Demirtaş, hayatın zor şartlarını Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden öğrendiğini belirtti. Demirtaş öğrencilere yaptığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Bende sizler gibi Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Makine Teknolojileri Bölümünden mezunum. Bu okulun değeri ve önemi hayatımda her zaman farklıdır. Sizler gibi bu sıralarda oturdum, bu okulda eğitim öğretimimi tamamladım. Son derecede onurlu ve mutluyum. Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, siz değerli gençleri hayata hazırlayan en önemli okuldur. Çünkü buradan değişik mesleklerle mezun olacaksınız. Sizin gibi bu okuldan mezun olup şu anda Gülüç Belediye Başkanlığı yapmaktayım. Bu vatan bu bayrak sizlere emanet olacak. Sizler bu vatanı, ülkeyi temsil edeceksiniz. Yarının başbakanı, milletvekili, belediye başkanı sizler olacaksınız. Ben buradan sizlere eğitim öğretim veren başta değerli müdürümüze ve öğretmenlere teşekkür ediyorum. Hayata en iyi şekilde hazırlanmanız dileğiyle hepinize teşekkür ediyorum."

Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş ziyaret sonrası Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ömer Aydoğan'dan Makine Teknolojileri Alanı öğrencilerin hazırladığı minyatür top arabası hediye edildi.
İhlas Haber Ajansı
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