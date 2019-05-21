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Tableti çalınan çocuğun yüzünü polis güldürdü

Kocaeli'de evlerine giren hırsız tarafından tableti çalınan cam kemik hastası 10 yaşındaki Muhammet Hüseyin Karataş, polis memurlarının aldığı yeni tabletle sevindi.
 21 Mayıs 2019 22:21
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Tableti çalınan çocuğun yüzünü polis güldürdü

Kocaeli'de evlerine giren hırsız tarafından tableti çalınan cam kemik hastası 10 yaşındaki Muhammet Hüseyin Karataş, polis memurlarının aldığı yeni tabletle sevindi.

Alınan bilgiye göre, Osmangazi Mahallesi Güven Sokak'ta Karataş ailesinin evine giren hırsız, dairedeki bilgisayar ile cam kemik hastası 10 yaşındaki Muhammet Hüseyin'in tabletini çaldı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler, Muhammet Hüseyin'in ağladığını gördü.

Mesai arkadaşlarıyla aralarında para toplayan polis memurları, Muhammet Hüseyin'e yeni bir tablet hediye etti.

Komiser Yardımcısı Olgun Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, haber verilmesi üzerine olay yerine geldiklerinde Muhammet Hüseyin'in çok üzüldüğünü gördüklerini söyledi.

Demir, "Aramızda topladığımız parayla çalınan tabletin yerine yenisini alarak Muhammet Hüseyin'i sevindirmek istedik. Muhammet Hüseyin'in şu an yüzündeki tebessümü ve mutluluğu bize yetti, bu bizi ayrıca mutlu etti." diye konuştu.

Baba Selami Karataş da tabletinin çalınmasına oğlunun çok üzüldüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Oğlum, doğuştan cam kemiği hastası, bu nedenle yürüyemiyor. Oyuncaklarla oynamadığı ve oyuncakların peşinde koşamadığı için genelde tablet veya bilgisayarlara meraklı. Çok üzüldü ama sağ olsunlar Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğündeki arkadaşlar gereğini yaparak bir nevi oyuncağını geri verdiler." şeklinde konuştu.

Muhammet Hüseyin de polislere teşekkür ederek, büyüyünce polis olmak istediğini söyledi.

Polisler, Muhammet Hüseyin'e tabletinin yanında sembolik "trafik dedektifi kartı" verdi.
Anadolu Ajansı
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