Bu lise fabrika gibi çalışıyor

Bursa'da Yıldırım Belediyesi Hacı Mehmet Zorlu Özel Eğitim Meslek Okulu içerisinde bulunan 7 farklı atölyede eğitim gören engelli öğrenciler, siparişle dolaptan çantaya, seramik tabaktan süs eşyalarına, bebek battaniyesinden atkıya bir çok eşya üretiyor. Ürettikleri ürünleri satarak okula yeni malzeme ve makineler alarak daha donanımlı hale gelmesini sağlayan öğrenciler, bu yıl ürün satışından yaklaşık 2 yüz 50 bin lira kazandı.

Kentte 2010 yılında faaliyete başlayan Yıldırım Belediyesi Mehmet Zorlu Özel Eğitim Okulu'nun tekstil, el sanatları, seramik ve cam sanatları, mobilya ve iç mekan tasarımı, giyim teknolojisi ve bilişim teknolojileri olmak üzere toplamda 7 atölyede eğitim gören engelli öğrenciler, bölüm öğretmenlerinden belirli süre eğitim aldıktan sonra üretime katkı sağlıyor. Bu okulda eğitim gören öğrenciler, okul sonrası hayatları için mesleğe hazırlanmış oluyor. Dolaptan çantaya, seramik tabaktan süs eşyalarına, bebek battaniyesinden atkıya bir çok ürünün üretildiği okulda, ürünler siparişlere göre yapılıyor. Okul, 3 yıl önce okuldaki 7 atölyede yapılan ürünlerin satımından 60 bin lira kazanırken bu yıl ise ürünlerin satımından 2 yüz 50 bin lira para kazandı.

?AMACIMIZ ÖĞRENCİLERİMİZİN EKONOMİK ÖZGÜRLÜĞÜNÜ SAĞLAMAK?

Okulun meslek bölümü kısmında öğrencilere toplumsal uyum becerilerinin kazandırıldığı eğitim çalışmalarının olduğunu belirten Okul Müdürü Ümit Kılıç, ?Toplumsal uyumdan kastımız çocuğun okul hayatından sonra kendi başına idare edebileceği, bir işe girip ekonomik açıdan özgürlüğünü sağlayabilecek imkanları çocuklarımıza sağlamak. Bu tür eğitimler vermekteyiz. Çocuklar okula geldiği zaman atölye tanıma çalışmaları yapılıyor. Daha sonra atölyelerde eğitim almaya başlıyorlar. Bu eğitim son sınıfa geldiklerinde staj uygulamasıyla devam ediyor. Çocuğun bir ayağı okulda, bir ayağı iş hayatında. Daha sonra bu çocukların iş hayatına devam edip etmeyeceğiyle ilgili istatistik verileri takip ediyoruz. İş hayatına geçemeyen öğrencilerimizin işe yerleştirilmesiyle ilgili çalışmalar yapıyoruz. İŞKUR ile ilgili yapmış olduğumuz çalışmalarımız var. Onları takip ediyoruz. Bu çocuğun hayatta yer almasını, yaşamını idare ettirmesi için çalışmalar yapıyoruzö dedi.

?BU OKUL EKONOMİYE KATKI SAĞLIYOR?

Okulda birçok bölüm ve atölye olduğunu belirten Kılıç, ?İstekli öğrencilerimiz ve çalışkan öğretmen arkadaşlarımız var. Biz hep birlikte bir elin nesi var ki elin sesi var diyerekten birlike bir çalışma başlattık. Bu çalışma neticesinde ürünlerimiz ortaya çıkıyor. Daha sonra bu ürünlerimizi okulun döner sermayesi aracılığıyla katma değer sağlamak açısından üretimlerimizi satıyoruz. Elde ettiğimiz gelirlerle öğrencilerimiz harçlık ediniyorlar. Bu ürünlerden tekrardan hammadde alıp o hammaddeyi işliyoruz. Tekrar böyle bir döngü içerisinde ekonomiye katkı sağlıyoruzdedi.

?BU OKUL EĞİTİM İLE FABRİKA ARASINDA BİR KÖPRÜ?

Okuldan ürün satımından kazanılan maddi gelirden bahseden Kılıç, ?3 yıl öncesine kadar 60 bin liralık bir gelir elde ederken Özel Eğitim İyileştirme Projesiyle atölyelerin yenilenmesinden sonra 2 yüz 50 bin liraya kadar rakamlara ulaşabildik. Amacımız bunları daha da yukarılara taşımak. Okulumuzu gören insanlar çok şaşırıyorlar. O şaşkınlığı biz herkesin yüzünde görebiliyoruz. Biz de zaten burayı eğitimle fabrika arasında bir geçiş olarak tanımlıyoruz. Zaten çocuğu hayata hazırlamak amacı güden bir kurumun o geçiş köprüsünü oluşturması lazımö dedi.

Görüntü Dökü