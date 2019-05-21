1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bu kez erken değil geç iftar yaptılar

Her yıl Ramazan ayında yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen akşam ezanının erken okunması ve vatandaşların oruçlarını erkenden açması olayının bu kez tam tersi yaşandı.
 21 Mayıs 2019 22:37
Yazdır
Bu kez erken değil geç iftar yaptılar

Her yıl Ramazan ayında yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen akşam ezanının erken okunması ve vatandaşların oruçlarını erkenden açması olayının bu kez tam tersi yaşandı.

Karabük'te merkezi ezan sistemi arıza yapınca vatandaşlar uzun bir süre açmakta tereddüt yaşadı.

Bu akşam Karabük'te 20.13'te okunması gereken akşam ezanı bir türlü okunmayınca vatandaşlar orucunu geç açmak durumunda kaldı.

Edinilen bilgiye göre merkezi ezan sisteminde oluşan arıza sebebiyle akşam ezanı okunmadı.

İftar vaktinden dakikalar sonra Karabük'te bulunan yüzlerce camiden sadece birkaçında bazı imamlar ezanın geciktiğini anlayınca görevli oldukları caminin sistemini kullanarak ezan okudu. Bazı imamlar ise iftar saatinin üzerinden 15 dakika geçmesine rağmen vatandaşların tereddüt yaşamaması adına minarelere çıkarak ezan okudu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Doktor balıkların sırrı araştırılıyor
21 Mayıs 2019 23:54		 Yüzen adalar ziyaretçilerini bekleniyor
21 Mayıs 2019 23:39
Doğa harikası şelaleye ziyaretçi akını
21 Mayıs 2019 21:52		 Şelale manzarasında iftar
20 Mayıs 2019 22:29
Giden bir daha gidiyor! Turistlerin ilgi odağı
20 Mayıs 2019 21:41		 Düğün çiçekleri Ovacık'ı sarıya boyadı
20 Mayıs 2019 21:24
Elazığ'da 3.2 büyüklüğünde deprem
20 Mayıs 2019 20:52		 TANAP'ın 6.3 milyon TL'lik projesinin Sorgun etabı gerçekleşti
20 Mayıs 2019 12:01
Şanlıurfa'da bir haftada aynı yerde ikinci heyelan
19 Mayıs 2019 21:04		 Cennet Adası'nda yürek sızlatan görüntü!
19 Mayıs 2019 16:20
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Öğretmenlerin, yaramazlık yapan öğrencinin kulağını çekmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Toplu sözleşmede, yabancı dil tazminatı miktarları artırılmalı!
22 Mayıs 2019'dan önemli gündem başlıkları
Bayramdan önce kaskoda son fırsat
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sözlük atışması 1
evlilik 2
Kübizm 2
ankaragücü 5
dahaca 2
kadınların anlaşılmayan doğası 6
vatandaş sen 2
şu an konuşamıyorum 10
hemolyse 2
curriculum vitae 1
SON İLANLAR
Ankara Sosyal Bilimler Ünv. Y.Lisans ve Doktora Program İlanı
Kırklareli Ünv. Fen Bilimleri Ens. Y.Lisans ve Doktora Program İlanı
Kırklareli Ünv. Sosyal Bilimler Ens. Y.Lisans ve Doktora Program İlanı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Y.Lisans ve Doktora İlanı
Fethiye Polisevi Geçici İşçi Alım İlanı
MSB 42. Bakım Fabrika Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Eskişehir Sarıcakaya Belediyesi 2 İşçi Alacak
Konya Çeltik Belediyesi 2 İşçi Alacak
Antalya Kaş Likya Turizm Geçici 76 İşçi Alacak
Çankırı Germece Grub 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam