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Otomobilini park etmek isterken kızını ezdi

Hatay'da otomobilini park etmek isteyen kişi, 7 yaşındaki kızına çarparak ölümüne neden oldu
 21 Mayıs 2019 22:46
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Otomobilini park etmek isterken kızını ezdi

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde otomobilini evinin önüne park etmek isteyen kişi 7 yaşındaki kızına çarparak ölümüne neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Reşatlı Mahallesi'nde İbrahim Ö, 06 TCU 93 plakalı otomobilini park etmek için fren yerine gaza bastığı sırada evin girişinde bekleyen 7 yaşındaki kızı Melisa'ya çarptı.

Otomobil ile duvar arasında kalan Melisa olay yerinde hayatını kaybetti.

Sinir krizi geçiren anneyi komşuları sakinleştirmeye çalıştı.

Olay yerindeki incelemelerin ardından çocuğun cesedi Kırıkhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Baba İbrahim Ö. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Anadolu Ajansı
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